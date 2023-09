La Corée du Sud "déçue" de l'attitude du PSG au sujet de Lee Kang-in

L'entraîneur des Espoirs sud-coréens de football Hwang Sun-hong s'est dit jeudi "déçu" du manque de clarté du Paris Saint-Germain (Ligue 1) sur le fait de libérer le milieu offensif Lee Kang-in, à quelques jours de l'ouverture des Jeux asiatiques en Chine.







"Le PSG devait nous donner une réponse autour du 13 septembre (mercredi). Nous n’avons toutefois reçu aucune réponse officielle à ce jour", a déclaré à la presse le sélectionneur de l’équipe sud-coréenne.





Lee Kang-in, qui a rejoint le PSG en provenance du club espagnol de Majorque cet été pour un montant de 22 millions d'euros, a été écarté le mois dernier pour quatre semaines en raison d'une blessure à une cuisse.





Hwang Sun-hong a indiqué que le joueur de 22 ans était désormais "en grande partie rétabli", sans pour autant savoir quand il rejoindrait la sélection.





"J'ai été personnellement en contact avec Kang-in et il souhaite nous rejoindre le plus tôt possible", a déclaré Hwang. "Mais nos discussions avec le PSG concernant le calendrier de son arrivée ne semblent pas progresser, donc je suis déçu."





Les Jeux asiatiques, qui se tiendront à Hangzhou, en Chine, du 19 septembre au 8 octobre, ne font pas partie, à l'instar du tournoi de football des Jeux olympiques, du calendrier officiel de la Fédération internationale (Fifa).





Ainsi, le PSG n'est pas dans l'obligation de libérer son joueur.