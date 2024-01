La Côte d'Ivoire sombre à domicile contre la Guinée Equatoriale (0-4)

Coup de tonnerre dans la CAN-2023 ! Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, a été foudroyé par le Nzalang Nacional de Guinée équatoriale (4-0). Les Éléphants, qui espéraient redresser la barre après leur défaite face au Nigeria, ont été sévèrement battus.





Très malheureuse, la Côte d'Ivoire a manqué toutes les occasions qu'elle s'est procurées. En face, la Guinée équatoriale a fait preuve d'un réalisme incroyable.





Bien organisé dans le jeu, le Nzalang Nacional a ouvert le score peu avant la pause, grâce à son buteur Emilio Nzue (42e). Dans les arrêts de jeu de la première période, la Côte d'Ivoire croyait avoir égalisé par Ibrahima Sangaré (45+2). Mais après consultation de la VAR, le but a été annulé.





En seconde période, Jean-Louis Gasset a modifié toute sa ligne offensive en faisant entrer Karim Konaté, Jérémie Boga et Philippe Krasso. Ce dernier, bien servi par Sékou Fofana, a égalisé d'une frappe enroulée. Mais là aussi, après consultation de la VAR, le but a été refusé. Cinq minutes après le but refusé à Krasso, Pablo Ganet a puni les Ivoiriens d'un superbe coup franc (73e).





Complètement abattus, les Éléphants ont encaissé un 3e but marqué par Emilio Nzue (75e). Impressionnante de maîtrise technique, la Guinée équatoriale a ajouté un 4e but par Jannick Buyla (88e).





Le Nzalang Nacional inflige ainsi une véritable humiliation à la Côte d'Ivoire, qui est quasiment éliminée de la CAN.