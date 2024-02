La FIFA va lancer le carton bleu: tout savoir sur cette décision qui va révolutionner l'arbitrage

La FIFA va lancer le carton bleu: tout savoir sur cette décision qui va révolutionner l

Après la VAR, le football devrait connaître une nouvelle révolution dans l'arbitrage. Selon les informations du Telegraph, l'IFAB, organe de la FIFA qui se charge des règles du jeu, a validé le carton bleu. Il sera introduit dans les compétitions mineures dans la phase d'essai et au besoin l'affiner avant de l'utiliser lors des grandes compétitions.





Après l'arrivée des cartons jaunes et rouges, lors de la Coupe du monde 1970, les carton bleus vont voir le jour 54 ans plus tard. Ils permettront aux arbitres de retirer un joueur du terrain pendant 10 minutes dans deux cas. Si un footballeur fait une faute pour annihiler une action prometteuse sans que la faute soit passible d'un carton rouge, l'arbitre peut sortir un carton bleu et l'exclure pendant 10 minutes. Également, si un joueur critique l'arbitre ou un officiel de match, il peut recevoir un carton bleu.





Recevoir deux cartons bleus dans le même match sera synonyme d'un carton rouge et d'être définitivement exclu du terrain. Si un joueur reçoit un carton bleu et un carton rouge, il sera également exclu.





Les tests se feront durant les compétitions mineures et des matchs de FA Cup (Coupe d'Angleterre). Les cartons bleus pourraient être utilisés dans les compétitions majeures dès l'été prochain.