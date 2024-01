[En route pour la CAN] La malédiction va-t-elle perdurer pour le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ?

Le samedi 13 janvier 2024 débutera la CAN, édition 2023, en Côte d'Ivoire. En match d'ouverture : le pays organisateur et la Guinée-Bissau. Le Maghreb sera représenté par trois pays : le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Mais ces nations sont frappées par une "malédiction" lorsque la Coupe d'Afrique des nations se joue en Afrique subsaharienne.





Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, le Maroc arrive à la CAN-2023 comme un grand favori. Idem pour l'Algérie, championne d'Afrique en 2019 et éliminée en poule l'édition suivante. Mais les Fennecs arrivent cette fois-ci avec beaucoup de confiance. Ils se sont même imposés 1-0 sur le terrain du Sénégal, il y a quelques mois. La Tunisie, considérée comme un outsider, sera elle à la recherche de sa grandeur perdue.





Mais ces équipes, peu importe leur statut et leur effectif, ont beaucoup de mal lorsque la CAN est organisée hors de l'Afrique du Nord. En 22 éditions organisées loin de leurs terres, les équipes du Maghreb ne se sont imposées qu'une seule fois. C'était il y a 48 ans, en 1976, lorsque le Maroc a remporté la CAN organisée par l'Éthiopie.





L'Algérie, deux fois championne, a remporté ses deux titres chez elle, en 1990, et en Égypte, en 2019. La Tunisie, elle, a remporté son seul titre à domicile, en 2004. Seule l'Égypte, qui ne fait pas partie du Maghreb, a réussi à s'imposer en Afrique noire, parmi les pays arabes. Quatre de leurs sept titres ont été remportés en Afrique noire (Soudan 1957, Burkina 1998, Ghana 2008 et Angola 2010).





Une "malédiction" qui s'explique certainement par les conditions beaucoup plus difficiles dans cette partie de l'Afrique que dans le Nord. Le Maroc brisera-t-il encore cette malédiction comme en 1976 ?