La massification, la Var, lutte contre le dopage : Les grands chantiers du nouveau président du Cng des courses hippiques

Nouvellement porté à la tête du Cng des courses hippiques, Mouhamadou Lamine Diop veut porter la discipline au sommet de son art. Malgré les nombreux défis, le nouveau patron du Cng-Ch liste les grands chantiers pour dynamiser les courses hippiques au Sénégal.



‘’Il faut noter que c’est l’heure de la massification et ça passe sans aucun doute par la mise en place de Comités Régionaux de Gestion des courses. Ce sport noble doit être pratiqué partout dans les coins les plus reculés du pays. L’objectif sera également de renforcer les acquis avec la régularité des compétitions et dans les meilleures conditions. On a déjà commencé avec la mise en place d’une VAR de nouvelle génération afin de pouvoir limiter au maximum les litiges lors des courses’’, a fait savoir Mouhamadou Lamine Diop dans une déclaration.



‘’Le problème de dopage est un phénomène mondial qui touche le sport en général, et aucune activité n’est épargnée face à certaines pratiques. Notre rôle, c’est d’assainir le milieu pour une pratique saine, une concurrence loyale’’, ajoute le président du Cng-Ch.



Ce dernier de conclure: ‘’On a vraiment envie de vendre les courses hippiques. Pour cela, un travail est en train d’être fait. On compte également beaucoup sur la presse qui est un partenaire privilégié dans notre nouvelle mission. On ne peut pas non plus avancer occultant le volet administratif. Et commence par la mise en place d’un siège social, mais aussi le toilettage des textes.’’