La réponse du Bayern aux accusations du conseiller de Sadio Mané

Alors que Sadio Mané a quitté le Bayern pour l'Arabie saoudite cet été, son conseiller Bacary Cissé a réglé quelques comptes dans l'After Foot, samedi soir sur RMC. Notamment au sujet de l'altercation en cours de saison entre l'attaquant sénégalais et son coéquipier Leroy Sané, en assurant que Sané avait bien tenu des propos racistes à l'encontre de Mané, et que le Bayern avait fermé les yeux.