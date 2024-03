Lamine Camara: «Je ne suis pas Sadio Mané»

Révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations (CAN) remportée par la Côte d’Ivoire à domicile, Lamine Camara a été formé à Génération Foot à Dakar avant de rejoindre le FC Metz, en Ligue 1 française. Du fait de ce parcours, le milieu de terrain a de nombreux points communs avec l’attaquant vedette des Lions, Sadio Mané.





« Pour l’instant, je suis les pas de mes grands frères. Pour le moment, je ne suis pas pressé. Je suis au FC Metz, je me concentre sur le club. J’aimerai bien faire quelque chose ici, marquer les esprits et faire plaisir aux supporters. Là, je prends les choses pas à pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés dans ce club dont Sadio Mané, Ismaïla Sarr, Pape Matar Sarr,… On a vu ce qu’ils ont fait pour ce club. Je vais essayer de faire le maximum pour marquer les esprits », dit-il dans un entretien accordé à L’Observateur de ce vendredi 29 mars.





Il poursuit : « Beaucoup de joueurs aimeraient avoir la carrière de Sadio Mané. Moi aussi, mais je ne suis pas Sadio Mané. »





Le jeune international sénégalais (20 ans) s’empresse toutefois d’ajouter : « Après, je vais essayer de m’adapter à son hygiène de vie, son comportement. Ça va être un peu difficile mais, je vais essayer. Il me donne beaucoup de conseils. »