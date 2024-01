[Au rythme de la CAN] Lamine Camara : Trajectoire fulgurante d'un crack

Âgé seulement de 20 ans, le Sénégalais Lamine Camara a créé la sensation, ce lundi, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro où les Lions de la Teranga se sont imposés face aux scorpions de la Gambie (3-0). Avec son magnifique doublé dans sa première Can, l'ancien de Casa sports et de Génération Foot a tout simplement confirmé ses qualités de footballeur hors pair.



Lamine Camara. Ce nom est sur toutes les lèvres et continue de faire le tour de la toile. En signant un doublé, ce jeune crack sénégalais s'est très bien illustré lors du premier match du Sénégal à la 34e Coupe d'Afrique des Nations (Can) de football. Mais rien d’étonnant pour ceux qui ont suivi ses débuts au Sénégal et qui ne le voient surtout pas s’arrêter en si bon chemin.



But de l’année de la Ligue 1 française



Natif de Diouloulou au Sénégal, dans le département de Bignona, à quelques kilomètres de la Gambie, Lamine Camara commence sa formation footballistique au Galaxy FA à Dakar, mais il revient dans sa région natale seulement un an après, au Casa Sport.



Régulièrement surclassé avec les équipes de jeunes du club de Ziguinchor, il est repéré par l'AS Génération Foot en 2019, signant alors son premier contrat professionnel avec le club de la capitale, où il va rapidement s'illustrer en première division.



En partenariat avec le club français du FC Metz, alors pensionnaire de la Ligue 2, Génération Foot signe, début février 2023, un contrat de 3 ans et demi avec l'équipe française en faveur de Lamine Camara qui rejoint l'hexagone après la CAN U20 en Égypte. Le Sénégal a remporté cette cette compétition continentale avec à la clé un titre de meilleur joueur décerné à Lamine Camara.



Avec le club lorrain, il n’a inscrit qu’un but en Ligue 1 cette saison. Mais quel but ! Une frappe de 58 mètres lors de Monaco-Metz comptant pour la 9e journée du championnat de France. Un bijou qui a fait le tour des réseaux sociaux dans l’Hexagone, mais surtout à 5 000 km, au Sénégal, où Lamine Camara a souvent tenté ce genre de frappes osées. « Cela ne me surprend pas du tout de sa part », lâche Olivier Perrin, formateur historique du FC Metz. Le technicien, qui a partagé pendant des mois le quotidien de Camara parle d’un gamin qui « a toujours le feu en lui ». À raison, car le joueur de 20 ans (il est né le...2004) a l’air de tout emporter sur son passage depuis presque un an.



Une fulgurante trajectoire qui constitue quasiment un « non-évènement » du côté de Génération Foot où il a été formé. « Il n’a pas brûlé les étapes, tempère sur Rfi, Talla Fall, directeur marketing et membre fondateur de Génération Foot. Lamine a simplement une progression linéaire par rapport à son grand talent et même sa présence en équipe nationale n’est qu’une suite logique ».



« Grinta », est un mot qui caractérise assez bien Lamine Camara que ses copains de Génération foot avaient surnommé « maçon » pour sa capacité à « colmater les brèches et à être partout ».



Meilleur jeune joueur de l'année aux Caf Awards



La pépite Casamançaise a rejoint l'équipe senior du Sénégal lors du Championnat d'Afrique des nations (Chan) réservé aux joueurs évoluant sur le continent en février 2022 en Algérie où il est élu meilleur joueur de la phase de groupes.



Lors de cette compétition, Lamine Camara est élu homme du match à trois reprises dont la finale où il transforme le cinquième tir au but face à l'Algérie, pays hôte, permettant au Sénégal de décrocher son premier trophée continental.



Le 29 décembre 2023, il est retenu dans la liste des 27 joueurs sénégalais sélectionnés par Aliou Cissé pour disputer cette CAN en Côte d'Ivoire. Une sélection qui a valu des critiques à l'ancien capitaine des Lions du Sénégal.



Milieu relayeur, le jeune prodige sénégalais est décrit comme un milieu box-to-box avec une forte activité dans les surfaces défensive et offensive.



Modeste, puissant et explosif, Lamine Camara excelle dans la récupération, tout en se proposant pour faire la différence en attaque comme ce fut le cas contre la Gambie plantant un doublé pour le premier match du Sénégal.





Lamine Camara est, également, remarqué pour ses qualités sur coup de pied arrêté, où il est capable de marquer sur coup franc direct.



Résultat, il succède à son compatriote Pape Matar Sarr au palmarès de meilleur jeune joueur de l’année de la Caf. Il devance le Marocain Abdessamad Ezzalzouli et son compatriote Amara Diouf, lui aussi promis à un bel avenir. Le jeune milieu de terrain du FC Metz Lamine Camara a reçu le trophée de Meilleur Jeune Footballeur Africain de l’Année 2023, le 11 décembre au cours de la cérémonie.



La Premier League, la prochaine destination ?



Aujourd’hui, Lamine Camara est quasiment un des cadres de Metz, moins d’un an après son arrivée. Cet admirateur de Kevin De Bruyne, Toni Kroos, mais surtout d’Idrissa Guèye, son « plus grand modèle », marche sur les pas de ses glorieux aînés passés par Metz, Sadio Mané, Ismaïla Sarr, et Pape Makhtar Sarr à qui il a succédé au palmarès de meilleur Jeune africain. Comme ses désormais coéquipiers en sélection, Lamine Camara ne devrait pas s’éterniser en Moselle. « Il a un super profil pour l’Angleterre, prédit Olivier Perrin. Il a un gros volume athlétique et l’ambiance des stades lui correspond bien ».



A noter que le milieu de terrain sénégalais est bien parti pour animer la prochaine fenêtre de transferts. A l’approche du mercato hivernal, le Guardian a récemment publié une liste de joueurs attendus en Premier League, dont l’international Sénégalais, Lamine Camara. Le journal britannique révèle même que le milieu de terrain du FC Metz serait « sur les radars» de plusieurs clubs anglais, dont Chelsea et Brighton.



Avec Laszlo Bölöni comme entraîneur, Lamine Camara, constant depuis ses débuts avec Metz, a disputé en Ligue 1 cette saison, 17 matchs avec dans son compteur un but et deux passes décisives. Récemment nommé meilleur jeune joueur africain par ses pairs, l’international sénégalais devrait être appelé par le sélectionneur Aliou Cissé pour participer avec les Lions de la Teranga à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (13 janvier-11 février).