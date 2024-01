[Avis d’expert] Lamine Mboup : "Il n'y a aucune défense capable de contenir l'attaque sénégalaise"





Ce mardi à 17 h, le Sénégal rencontre la Guinée pour son troisième et dernier match de poule. Si les Lions sont déjà qualifiés, cette rencontre reste très importante, car elle déterminera la première place du groupe C. Le Sénégal a besoin d'au moins un nul pour valider sa qualification.





Mais face au risque de perdre la première place et le besoin de repos pour préparer le huitième de finale, comment le Sénégal doit-il aborder cette rencontre ?





Dans "Avis d'experts", Lamine Mboup donne de précieux conseils. Comme lors du match Sénégal-Cameroun avec l'expert Abdou Karim Mané, l'ancien international préconise également la sérénité et l'intelligence.





"Le Sénégal doit jouer sereinement. Il faut savoir que c'est à la Guinée de faire le jeu et de tenter de gagner ce match. Il faudra donc être très intelligent. Et le plus important, ce sera de connaitre leurs forces et de les parer. Défensivement, il faut être prêt à contenir les attaques guinéennes, surtout en début de match. Si le Sénégal encaisse en premier, ce sera très difficile, parce que les Guinéens vont ensuite faire ce qu'ils affectionnent le plus, les contre-attaques. Ils ont des milieux rapides capables de donner d'excellents ballons et avec les appels tranchants de Guirassy et de Guilavogui en profondeur, on risque d'avoir beaucoup de problèmes.





Il faudra donc marquer très tôt pour les forcer à sortir et faire des contres", conseille l'ancien joueur sénégalais actuellement secrétaire général du syndicat des joueurs du Sénégal.





Si le Sénégal parvient à ouvrir la marque assez tôt, le match moins compliqué, surtout avec la pointe de vitesse de l'attaque du Sénégal. "La faiblesse de la Guinée, c'est sa défense. Et personnellement, je n'ai vu aucune équipe capable de contenir l'attaque du Sénégal. Il faudra donc utiliser nos attaquants, surtout avec la vitesse d'Ismaila Sarr et de Sadio Mané. On a également des milieux qui se projettent très bien. Donc, le danger peut venir de partout. Il faudra bien exploiter nos attaques pour marquer et gagner la rencontre", ajoute l'expert.





Pour l'ancien sociétaire de la Jeanne d'Arc de Dakar, il faudra éviter d'encaisser rapidement. Plus le match se déroulera, plus les attaquants sénégalais auront des opportunités pour tromper la défense guinéenne.