«Il nous battait tout le temps au…» : Lamine Camara raconté par son meilleur ami

Diouloulou, localité située à 80 km de Ziguinchor, vibre au rythme de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Presque tous les habitants du quartier de Djibali arbore fièrement le maillot floqué du numéro 25 des Lions. Lamine Camara y est né, il y a 20 ans, le 1er janvier 2004.



Au royaume d’enfance du jeune prodige sénégalais, auteur d’un doublé face à la Gambie (3-0), Homme du match, L’Observateur a rencontré le meilleur ami du milieu des Lions. Baba Sagna confie au journal que la pépite sénégalaise «ne rêvait que du football», et «qu’il lui arrivait de sécher les cours» pour jouer au foot.



«Lamine Camara et moi avons étudié ensemble à l’école Santhiaba. Il m’a toujours dit qu’il ne voulait pas continuer ses études car il est persuadé que son destin est dans les rectangles verts», rapporte Sagna.

L’ami de la nouvelle pépite des Lions confie que «le meilleure souvenir de notre enfance que j’ai gardé de Lamine, c’est qu’en plus d’être un bon joueur de foot, il est un excellent joueur de ‘baby-foot’. Il nous battait tout le temps à ce jeu que nous adorions tous».