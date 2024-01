« Je n’aime pas ça » : Nasser al-Khelaïfi s’emporte contre Lionel Messi

Lionel Messi, superstar du football, a débarqué au Paris Saint-Germain en 2021 pour poursuivre sa carrière loin du cocon barcelonais. Seulement, cette première expérience hors de la Catalogne ne s’est pas bien passée. C’est le joueur même qui l’a dit dans un entretien accordé l’année dernière à Apple TV+.





« J’étais le seul joueur de toute l’équipe (d’Argentine) qui n’était pas honoré par son club »





Il n’appréciait pas la vie à Paris et surtout le « quotidien sportif » au sein du club phare de la Ville lumière. La Pulga n’a également pas bien vécu le peu de reconnaissance qu’il a reçu du PSG après la victoire de l’Argentine en Coupe du monde. « J’étais le seul joueur de toute l’équipe (d’Argentine) qui n’était pas honoré par son club », a critiqué Lionel Messi.





Ces piques du génial argentin au PSG ont irrité le président de l’écurie parisienne Nasser al-Khelaïfi . Dans une récente interview accordée à RMC , le Qatari a clairement manifesté son mécontentement.





« Si quelqu’un veut parler mal du Paris Saint Germain… »





« Ce n’est pas un mauvais garçon, mais je n’aime pas ça. Je vais dire, ce n’est pas que pour lui, mais c’est pour tout le monde, on parle quand on est là, pas quand on est parti. Ça, ce n’est pas notre style (…) J’ai un grand respect pour lui, mais si quelqu’un veut parler mal du Paris Saint Germain après, ça ce n’est pas bien. Ça, ce n’est pas le respect » a pesté le président du club. L'homme a par ailleurs expliqué que le PSG ne pouvait pas célébrer officiellement le sacre du génie argentin parce qu’il a remporté la finale contre la France de Kylian Mbappé.





« Quand les gens parlent du fait que nous ne l’avons pas assez célébré après sa victoire à la Coupe du monde, nous sommes enfin en France, et il a gagné contre Kylian (Mbappé). Nous sommes un club français. Je ne voulais pas non plus que tout le stade soit contre lui. Je pense que nous devons respecter cela » s’est justifié le patron du Paris Saint Germain.