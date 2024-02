« Je veux que tu reprennes ta vie de bâtard » : Quand Jean Louis Gasset encourageait Souleymane Diawara à faire la fête

Gennaro Gattuso n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille (OM). Il a été limogé après la défaite (0-1) contre le Stade Brestois, le weekend dernier. L’état-major du club français a jeté son dévolu sur Jean Louis Grasset pour le remplacer.







Inutile de rappeler que ce dernier est l'ex-entraîneur des Eléphants de la Côte d'Ivoire. Il a démissionné en pleine Coupe d’Afrique des Nations après la déconvenue des Eléphants contre le Nzalang National de la Guinée Équatoriale (4-0) lors du 3ème match des phases de groupe de la compétition.





« Dis-moi papa, qu’est-ce qu’il y a ? T’as changé quelque chose dans ta vie ? »





En tout cas, pour les dirigeants de l’OM c’est visiblement l’homme de la situation. Grâce à sa proximité avec les joueurs, il serait capable de les rendre plus performants en leur prodiguant parfois des conseils surprenants mais efficaces.





L’ex-international sénégalais Souleymane Diawara a par exemple raconté à "So Foot", comment le coach lui avait demandé de reprendre sa vie de fêtard, quand il a rejoint Bordeaux en provenance de Charlton en Angleterre.





« Quand j’arrive à Bordeaux, le premier match, on reçoit Le Mans. Le match le plus pourri de ma carrière. Je me dis : "Bon, j’arrive à Bordeaux, je viens de Londres, ville qui bouge, là on calme". Un mois, deux mois, Jean-Louis Gasset me convoque : "Dis-moi papa, qu’est-ce qu’il y a ? T’as changé quelque chose dans ta vie ?". Je lui explique que je ne fais plus le fou, que je ne sors plus ».





« Bonne ambiance, ça bouge, les femmes…Je rentre à 2 heures, je dors, je suis K.O »





Le coach français lui a alors demandé d’aller s’amuser. « Le dimanche, on jouait contre le PSG. Il m’a dit : "Je veux que tu reprennes ta vie de bâtard, que tu sois celui qu’on a recruté". Le jeudi, ça bouge à Bordeaux, c’est étudiant, je sors dans le resto de Lilian Laslandes. De la bonne cuisine qui tient bien au corps, bonne ambiance, ça bouge, les femmes…Je rentre à 2 heures, je dors, je suis K.O…Dimanche on gagne 3-0, je marque. Gasset à la fin du match : « Qu’est-ce que je t’ai dit, c’est ce que je veux », a raconté Souleymane Diawara dans le journal sportif français en 2015.





Reste à savoir si ce type de management va marcher à l’OM. Les joueurs du club phocéen ont peut-être un problème de mental. Difficile de nier leur qualité intrinsèque.