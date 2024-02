«Krépin Diatta visé par la CAF» : nouveau démenti d’une source du journal Stades

Après la Fédération sénégalaise de football, une source de Stades dément à son tour l’information selon laquelle la CAF a ouvert une procédure disciplinaire contre Krépin Diatta pour sa saillie contre l’instance continentale après l’élimination du Sénégal en 8e de finale de la CAN 2023 par la Côte d’Ivoire. «Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre Coupe d’Afrique», avait craché l’attaquant des Lions à la figure d’un officiel guinéen de la CAF.



S’il confirme que le Monégasque a tenu ces propos, l’informateur du quotidien sportif assure que «la CAF n’a pas ouvert contre lui une procédure d’enquête contre».



Krépin Diatta n’avait pas contenu sa colère. «Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça, avait-il pesté devant les journalistes. C’est incompréhensible. Tu vas voir la VAR pour leur donner un penalty. Un gars (Ismaïla Sarr) qui prend le ballon des 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface et tu ne veux pas aller regarder le VAR. Je suis désolé, mais là c’est abuser. Ils ont tué notre compétition.»