«Kylian est le meilleur au monde» : le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi réagit au communiqué du Real Madrid

Nasser Al-Khelaïfi a répondu au communiqué du Real Madrid de samedi dernier, où le club merengue, a démenti pour la toute première fois, toutes négociations avec Kylian Mbappé.









À la surprise générale, le Real Madrid a dégainé samedi un communiqué dans lequel la Casa Blanca dément, pour la première fois, toutes discussions avec la star du PSG Kylian Mbappé. L’avenir du capitaine de l’équipe de France est constamment lié aux Merengues depuis plusieurs années. Ce qui est étonnant est le timing de ce communiqué, alors que le contrat du N.7 dans la capitale expire en juin 2024. Le PSG n’abandonnerait évidemment pas l’idée de prolonger une nouvelle fois son attaquant vedette.

Nous sommes concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres





Nasser Al-Khelaïfi





Le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a réagi à propos du communiqué du club madrilène, en marge du match de Ligue des champions opposant son équipe à l’AC Milan ce mardi soir à San Siro, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.









«Je n'ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres. Kylian continue d'accomplir de grandes choses et peut-être que les gens le prennent pour acquis, mais personne n'a joué deux finales de Coupe du Monde et même marqué un triplé. Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c'est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir.», a estimé «NAK».