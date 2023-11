«Plus je disais non, plus ils augmentaient » : Osimhen raconte l’offensive des Saoudiens pour le recruter

La star du SSC Naples, Victor Osimhen aurait pu filer du côté de l’Arabie saoudite l’été dernier. Il lui suffisait de dire oui aux propositions salariales astronomiques d’Al-Hilal. Mais la star nigériane a préféré rester en Campanie. Cela n’a pas été une sinécure, avoue-t-il dans « Obi One Podcast », le podcast, de son célèbre compatriote John Mikel Obi.





« Cela aurait changé ma vie »





" Quand l’offre est venue de l’Arabie saoudite, une offre énorme, il a été difficile de la rejeter. C’était fou…Plus je disais non, plus ils augmentaient l’offre financière. Cela aurait changé ma vie, et ils n’ont jamais abandonné. Mais j’ai dit : "Non, les gars, je reste", a déclaré la star nigériane. Aujourd’hui, il dit ne rien regretter. « C’est une décision positive pour ma carrière. Même si le football se joue aussi pour l’argent, il y a aussi bien plus encore » assure l’ex-attaquant de Lille en France.





Actuellement blessé





Actuellement, la star des Super Eagles du Nigéria est blessée au biceps fémoral de la cuisse droite. Le jeudi 9 novembre dernier, il a été aperçu au centre d’entrainement du club. Sur son site internet, Naples a indiqué que le Nigérian était venu faire des soins et des exercices personnalisés en salle.