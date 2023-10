« Sadio n’a rien investi… » : Les confidences de Cheick Sylla, président du club français "racheté" par Mané

Sadio Mané est le nouveau propriétaire du club français de Bourges Foot 18, depuis le mercredi 25 octobre dernier. Son arrivée à la tête de cette petite écurie de la 4e division française peut surprendre plus d’un. Mais en réalité, c’est une décision mûrement réfléchie, explique le président du club Cheikh Sylla.





En effet, l’ex-star de Liverpool a eu un béguin pour ce club depuis 2020.





Il « nous a déjà aidés financièrement par le passé »





« Son entourage lui avait parlé de moi, un Sénégalais d’origine qui était devenu président de club. Cela lui a plu et il est venu me féliciter. Je lui ai fait découvrir la ville et il a adoré ses valeurs de vivre-ensemble, son lien avec le Sénégal. On est devenus amis et depuis, je lui ai souvent parlé de notre club », raconte M.Sylla dans une interview accordée au journal "l’Equipe".





Au fil du temps, Sadio Mané s’est attaché à ce club, au point même de lui venir en aide financièrement. « Il a rapidement eu envie de nous accompagner et nous a déjà aidés financièrement par le passé. Cet été, par exemple, on avait des soucis avec la DNCG et il a comblé les trous, sans communiquer dessus », révèle Cheikh Sylla.





« On veut promouvoir le partage, le vivre-ensemble »





Au terme d'une récente réunion à Lens, Sadio Mané a finalement décidé de prendre la tête du club. Son président prévient déjà que l’ex-vainqueur de la Ligue des champions ne vient pas pour liquider son argent et faire du pensionnaire de National 2 un nouveau riche.





D’ailleurs, il « n’a rien investi pour devenir propriétaire du club, puisque nous étions une association » , a expliqué M.Sylla.