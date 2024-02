« Vous êtes des corrompus » : Krépin Diatta dans le viseur de la CAF

Mauvaise nouvelle pour le défenseur sénégalais Krépin Diatta. Selon L’Observateur, la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) s’est auto saisi pour enquêter sur les accusations de corruption que l'ailier droit de l'AS Monaco a proférées après l’élimination du Sénégal contre la Côte d'Ivoire (1-1, 5 t.a.b. à 4) en 8e de finale de la Coupe d'Afrique, lundi à Yamoussoukro.



« Vous nous avez tués, vous êtes des corrompus. Gardez votre coupe d'Afrique », avait pesté le joueur à l'adresse de membres du service médias de la Confédération africaine de football (CAF) dans la zone mixte où se croisent journalistes et joueurs à l'issue des matches.



Diatta avait aussi pesté contre l’arbitrage. « Tu vas voir la VAR pour leur donner un pénalty, un gars (Ismaïla Sarr NDLR) qui prend le ballon 40 mètres et fait une chevauchée, rentre dans la surface, et tu ne veux pas aller regarder la VAR? Je suis désolé mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé mais là ils ont tué notre compétition », avait-il aussi lancé contre l’arbitre Gabonais Pierre Ghislain Atcho.



Le journal précise que la convocation de l’international sénégalais sera remise à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) pour « son audition dans les meilleurs délais ».



La source avance que le mis en cause pourrait être fixé sur son sort avant la fin de la CAN 2024, le 11 février prochain : « Toute l’équipe de la CAF est présente à Abidjan et son audition pourrait se faire en présentiel ou par vidéoconférence ».



Que risque Krépin Diatta ? Reconnu coupable de « déclarations imprudentes et provocations » par la commission de discipline de l’organisation dirigeante du football africain a eu la main lourde contre le technicien algérien, Adel Amrouche, qui a écopé de 8 matchs de suspension en plus d’une amende de 9 200 euros, soit plus de 6 millions de francs CFA. Ce dernier avait déclaré, le 15 janvier dernier, lors d’une interview sur la chaîne algérienne El Heddaf, que « la Fédération marocaine de football est une puissance dans le football africain. C’est le Maroc qui gère le football africain, qui a la main sur le choix des arbitres et des horaires ».