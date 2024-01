Laye Diaw dévoile le meilleur onze de l'histoire du Sénégal à la CAN : El Hadj Diouf absent

Bibliothèque du football sénégalais, le doyen Abdoulaye Diaw a épluché les pages de l'histoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour dévoiler le meilleur onze des Lions de tous les temps. Mais ô surprise ! El Hadj Diouf n'est que remplaçant dans ce onze.







Star de l'équipe sénégalaise finaliste à la CAN-2002 et double Ballon d'Or africain, El Hadj Diouf ne figure pas dans le meilleur onze des joueurs sénégalais dans l'histoire de la CAN concocté sur la RFM par le doyen Abdoulaye Diaw.





Ce mardi, à quatre jours de l'ouverture de la CAN ivoirienne, le journaliste a dévoilé les attaquants choisis dans ce onze. Il s'agit de Sadio Mané sur le couloir gauche, Thierno Youm sur le couloir droit et Jules François Bocandé à la pointe de l'attaque. El Hadj Diouf et Matar Niang sont désignés comme les deux remplaçants de l'équipe.





L'absence de Diouf s'explique par le fait que l'ancien Lensois occupait le poste d'ailier gauche et était en concurrence avec Sadio Mané dans ce onze. Un seul des deux pouvait donc être choisi et Laye Diaw a porté son choix sur le champion d'Afrique en titre.





Dans les cages, Cheikh Seck ravit la vedette à Tony Silva et à Édouard Mendy. Dans l'axe de la défense, Laye Diaw choisit une solide paire, avec l'actuel capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, et la légende Roger Mendy. Pape Fall est sur le couloir gauche de la défense et Youssouf Sabaly à droite. Au milieu, il n'y a aucun joueur de la nouvelle génération. En effet, Laye Diaw a porté son choix sur Cheikh Tidjane Fall, Maguette Sène et Khalilou Fadiga.





Meilleur XI de l'histoire du Sénégal à la CAN, selon Laye Diaw : Cheikh Seck - Pape Fall, Kalidou Koulibaly, Roger Mendy, Yousouf Sabaly - Cheikh Tidjane Fall, Maguette Sène, Khalilou Fadiga - Sadio Mané, Thierno Youm, Jules François Bocandé.