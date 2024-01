[Matchday] Le Cameroun bête noire du Sénégal ? Voici l'historique des 16 rencontres entre les deux pays





Le Sénégal et le Cameroun vont se croiser ce vendredi à Yamoussoukro. Un classique du football africain, qui fera office de gros choc de la poule C. Mais dans l'histoire de leur confrontation, qui des deux pays a remporté le plus de matchs ?





Dans l'imaginaire, beaucoup pourraient être tentés de répondre le Cameroun. Car oui, les Lions Indomptables ont battu le Sénégal lors de leur dernier match à la CAN 2017, en quart de finale, aux tirs au but. Et on se rappelle tous de la défaite du Sénégal en finale de la CAN 2002 face au Cameroun, toujours aux tirs au but. Pourtant, dans l'ensemble des matchs, c'est très équilibré.

En 16 rencontres toutes compétitions confondues, le Sénégal et le Cameroun sont à égalité en nombre de matchs remportés (5 chacun, hors tirs au but). Six (6) matchs se sont soldés par un nul, dont les deux victoires camerounaises aux tirs au but. Aux points, donc, c'est le Cameroun qui gagne.

Mais ne vous méprenez pas. Ces dernières années, le Sénégal s'est montré solide face aux Lions Indomptables. D'ailleurs, les Camerounais n'ont plus marqué de but face au Sénégal dans le temps réglementaire depuis le 9 février 2005. Et ce but, inscrit lors d'un match amical, est la seule réalisation du Cameroun face au Sénégal durant le 21e siècle, en 7 rencontres.

Lors de la dernière confrontation entre Lions de la Téranga et Lions Indomptables, c'est le Sénégal qui l'a remporté 1-0, à Lens, il y a seulement quelques mois. Ce vendredi, ce sera l'occasion pour les deux équipes de se départager.





Voici l’historique des confrontations entre le Sénégal et le Cameroun:





CAN - 19 janvier 2024 Sénégal / Cameroun ?

Amical - 16 novembre 2023 Sénégal / Cameroun 1-0

CAN - 28 janvier 2017 Sénégal / Cameroun 0-0 (tab 4-5)

CAN (Éliminatoires) - 4 juin 2011 Cameroun / Sénégal 0-0

CAN (Éliminatoires) - 26 mars 2011 Sénégal / Cameroun 1-0

Amical - 9 février 2005 Cameroun / Sénégal 1-0

CAN - 10 février 2002 Cameroun / Sénégal 0-0 (tab 3-2)

Amical - 13 janvier 2000 Sénégal / Cameroun 0-0

CAN - 19 janvier 1992 Cameroun / Sénégal 1-0

CAN - 6 mars 1990 Sénégal / Cameroun 2-0

Amical - 1er mai 1982 Cameroun / Sénégal 2-1

Éliminatoires JO Munich - 26 août 1971 Sénégal – Cameroun 0-0

Éliminatoires JO Munich - 11 septembre 1971 Cameroun – Sénégal 3-2

Amical - 7 mars 1971 Cameroun / Sénégal 1-2

Amical - 4 mars 1971 Cameroun / Sénégal 1-1

Amical - 11 avril 1963 Sénégal / Cameroun 1-0

Amical - 24 janvier 1959 Sénégal / Cameroun 2-3