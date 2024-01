[La CAN du net] Le chat’rlatan “Selbé Ndom”, la colère d’un supporter camerounais, “are you pleurer”

Spectacle assuré, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. En cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, pas moins de 57 buts ont déjà été marqués, agrémentant des matchs captivants aux dénouements imprévisibles. Au-delà des stades, cette CAN enflamme également la toile. Explorez notre sélection des 6 vidéos les plus virales en lien avec cet événement passionnant.





“My Broda, are you pleurer”





Imaginez-vous au stade, observant avec des larmes aux yeux la défaite de votre équipe. Et voilà qu'à côté de vous, un supporter d'une autre nation vous filme en vous demandant si vous pleurez. Cette scène rocambolesque s'est déroulée lors du match épique entre le Ghana et le Cap-Vert. Les Black Stars ont dû encaisser une défaite amère de 2 buts à 1, voyant ainsi leurs espoirs de qualification pour les 8e de finale fondre comme neige au soleil.





Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, un supporter ivoirien, avec une touche de "franglais" irrésistible, a capturé la détresse apparente d'un Ghanéen en déclarant avec humour : "My broda, are you pleurer?" Une question qui a momentanément ranimé l'esprit de son interlocuteur, le faisant bomber le torse avant de replonger dans le “goumin”, ce chagrin désigné en Nouchi (français ivoirien). Les Ivoiriens, décidément experts en chambrage, se revendiquent avec fierté d'être "immatures". Après tout, la dérision est toujours le meilleur remède contre les défaites.





Didier Drogba invité à rechausser ses crampons





Après avoir brillamment maîtrisé la Guinée-Bissau avec un score de 2-0, la Côte d'Ivoire a fait face à un mur nommé Nigéria, s'inclinant 1-0. Les éléphants ont laissé à désirer, surtout en attaque, provoquant une vague de nostalgie chez les supporters qui rêvent de leurs légendes passées. Didier Drogba, présent en tant que fervent supporter sur le bord du terrain, ne tenait plus sur place. Au milieu de l'agitation, un fan lui a lancé un "Drogba, faut rentrer." Une demande qui a déclenché un sourire chez l'icône ivoirienne. Malgré la défaite, le peuple ivoirien ne manque pas une occasion de décompresser avec un zeste d'humour.

Le chat’rlatan “Selbé Ndom”





Vivre le moment présent peut être un défi, surtout pour les humains toujours obsédés par l'avenir. Une réalité qui s'applique également au football, avec ces gourous qui tentent de prédire les futurs champions, et même la Coupe d'Afrique des Nations n'y échappe pas. Après Selbé Ndom, voici le chat devin qui se mêle de prédire les résultats dans des bols.





Le concept est simple : Nimbus, le félin médium, est placé devant trois récipients représentant les deux équipes en compétition et le troisième symbolisant le match nul. Le "chat'rlatan" n'a plus qu'à pointer du museau son favori, et voilà la prédiction faite. À ce jour, le chat s'est trompé une fois, prévoyant une victoire de la Zambie contre la République Démocratique du Congo, alors que le match s'est terminé par un nul. En revanche, il a brillamment anticipé la victoire du Sénégal contre le Cameroun, et bien d'autres rencontres. Avis aux parieurs !





La colère noire d’un supporter camerounais contre Rigobert Song





Bien loin du rêve vendu par les habitants du "continent" avant le coup d'envoi de la compétition, le rouleau compresseur camerounais semble être en mode sieste pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Avec un nul et une défaite, les hommes de Rigobert Song ont transformé le terrain en scène de mélodrame. Les critiques pleuvent sur l'entraîneur camerounais, qui doit jongler avec la déception de ses supporters, exprimée de manière tout sauf tendre. Une vidéo postée après le match nul des lions indomptables contre la Guinée (1-1) dévoile un fan furibard dénonçant les choix tactiques du jumeau d'Aliou Cissé, avec une éruption de colère qui pourrait rivaliser avec un volcan en ébullition. Pour aggraver les choses, les supporters ivoiriens s'amusent à taquiner leurs homologues camerounais. C'est bien connu, les réseaux sociaux voient s'affronter les deux nations unis par le mariage de Samuel Eto'o avec l'Ivoirienne Georgette. D’ailleurs, ils s’appellent mutuellement “Belle-famille”.









“On va mourir”, la détresse d’un influenceur ivoirien





Cette CAN réserve également une place de choix aux influenceurs. En Côte d'Ivoire, le tapis vert a été déroulé pour accueillir une pléiade de stars des réseaux sociaux. Parmi elles, Ezzoubair Hilal, le Marocain qui fait des vagues en terre ivoirienne. Entre découvertes culinaires et ambiance avec les Ivoiriens, il s'efforce de dévoiler toutes les facettes du pays des éléphants en dehors du monde du football, tout en mettant en avant son propre pays, le Maroc. Dans l'une de ses aventures, on le voit prendre un taxi-moto. L'influenceur expérimente la peur ultime lorsqu'il croise un bus de la Sotra (l'équivalent de Dakar Dem Dikk) sur une route étroite. "On va mourir, on va mourir. Je veux regarder le match du Maroc", lance-t-il au motard, en pressant sa tête contre son épaule. Plus de peur que de mal pour ces deux compères qui parviennent sains et saufs à destination, prêts à affronter de nouvelles aventures hors terrain.

Déthié Fall et ses jongles parfaits





Le Conseil constitutionnel a révélé ce samedi 20 janvier la liste définitive des 20 candidats à l'élection présidentielle de février 2024. Parmi eux figure le leader du Parti républicain pour le progrès (PRP), Déthié Fall. Membre émérite de la coalition Yewwi Askan Wi, il se débrouille plutôt bien, même balle au pied. Dans une vidéo dévoilée sur ses réseaux sociaux avant le match épique du Sénégal contre le Cameroun (remporté 3-1), on peut admirer le candidat à la présidentielle jongler avec une aisance déconcertante, vêtu d'un boubou et de babouches, une performance qui défie toute gravité, littéralement. "Chers compatriotes, je souhaite une victoire aussi éclatante à nos Gaïndé contre l'équipe du Cameroun", déclare le texte accompagnant la vidéo. Une prouesse saluée par ses partisans qui lancent un défi aux autres candidats.