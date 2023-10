Le cirque Mbappé, Deschamps commence à s’agacer

Interrogé avec insistance sur Kylian Mbappé ce jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas caché son agacement.



Si sa prise de parole était attendue, Kylian Mbappé ne s’est pas présenté en conférence de presse, ce jeudi, à la veille du match de l’équipe de France contre les Pays-Bas. Touché par un deuil familial, le capitaine des Bleus sera pourtant bien présent contre les Oranje. Mais si le buteur du PSG ne fuit pas ses responsabilités, il continue d’alimenter les débats.





Lors de ce point presse, Didier Deschamps a été interrogé à plusieurs reprises sur son capitaine. Et il n’a pas caché son agacement. « J’ai déjà répondu je ne sais pas combien de fois à cette question. Oui, sa préparation était tronquée. Face à Rennes, je l’ai trouvé plus consistant. C’est arrivé à plein de joueurs avant lui de connaître des phases de moins bien. Il n’a pas connu un été idéal. »