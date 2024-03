Le football sierra-léonais frappé par un drame

L’ex-international sierra-léonais Lamin Bangura est décédé dans la soirée du mardi 26 mars, dans un tragique accident de la route. Le drame s’est produit à la hauteur du village de Konta Line, dans la province du Nord.





Le bus dans lequel se trouvait Bangura et les joueurs de son équipe Ports Authority FC est entré en collision avec un camion à l’arrêt. La violence du choc n’a malheureusement laissé aucune chance à Lamin Bangura. Transporté d’urgence à l’hôpital de Freetown, l’entraîneur de football a succombé à ses blessures. Il avait 59 ans.





« C’est choquant, je suis dévasté »





« C’est un jour triste pour le football sierra-léonais. C’est choquant et je suis dévasté. Je suis sans voix. Il était une légende et un bon entraîneur parti si tôt », a déclaré à la BBC, Idrissa Tarawally, secrétaire général de Ports Authority.





La Fédération sierra-léonaise de football a quant à elle, présenté ses condoléances à la famille du disparu, ainsi qu’à son club et ses amis.





Il faut dire que le chauffeur du bus a également trouvé la mort dans cet accident de la route.





Des joueurs de l’équipe dans un état critique





Six joueurs de l’équipe ont été blessés. Certains sont dans un état critique. Leur défunt coach était une célébrité en Sierra Leone. Il avait aidé les Leone Stars à se qualifier pour les CAN 1994 et 1996. Après la fin de sa carrière, l’ancien défenseur de l’ASEC Mimosas a embrassé une carrière d'entraîneur. Il a coaché des clubs guinéens et sierra-léonais.