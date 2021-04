LE JARAAF S’ENGAGE À PAYER "D’ICI UNE QUINZAINE DE JOURS" LA CAUTION FIXÉE POUR LE RETOUR DE LAMINE DIACK (PRÉSIDENT)

Le Jaraaf de Dakar s’est engagé samedi au cours d’une assemblée générale à payer la caution de 500.000 euros (327 millions de francs) fixée par la justice française pour que son ancien président Lamine Diack puisse être autorisé à quitter le territoire français et "retrouver ses proches".

"Nous avons décidé au cours de cette AG extraordinaire que nous ne devons pas attendre qu’une collecte soit faite au nom du président Diack, un digne fils de ce pays, un citoyen remarquable à tous points de vue", a expliqué l’actuel président du club dakarois également dirigé par Lamine Diack Seck.



Et c’est pourquoi, "nous avons décidé, dans les 15 jours à venir", de payer cette amende pour que "le président Diack puisse venir célébrer la Korité (fin du Ramadan) auprès de sa famille" à Dakar.



Lamine Diack, ancien président de l’IAAF de 1999 à 2015, a été condamné en septembre dernier à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et 500.000 euros d’amende pour corruption active et passive et abus de confiance.



Les juges l’ont reconnu coupable pour le versement de pots-de-vin par des athlètes russes et le financement par la Russie des campagnes politiques au Sénégal.



M. Diack, 87 ans, avait été placé en résidence surveillée depuis le 1er novembre 2015.



En février dernier, le Collectif Lamine Diack (CLD) avait invité le président de la République et toutes les bonnes volontés à soutenir l’initiative de levée de fonds destinés à payer l’amende infligée à l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF).



Le Collectif avait été informé par une source proche de la famille que l’interdiction de sortie du territoire français prononcée à l’encontre de M. Diack par la justice a été levée, le 30 décembre dernier, à la condition de déposer la caution de 327 millions de francs.



Le Collectif en appelait "à tous, en premier au président de la République son Excellence Macky Sall et à tous les Sénégalais sensibles au sort injuste enduré par M. Diack à soutenir l’initiative qui consiste à rassembler la caution".



Saluant toutes les bonnes volontés pour leur engagement dans cette cause, le président du Jaraaf rappelle que "c’est l’ensemble du club de la Médina qui a décidé de prendre en charge cette affaire".



"(…) et tout le monde a approuvé cette démarche", au cours de cette AG à laquelle ont participé les anciens du club, les présidents Wagane Diouf, Atoumane Diaw, Alioune Diaw, l’ambassadeur Falilou Kane, Oumar Guèye Niayes, Louis Camara.