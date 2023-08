Le patron de la fédération espagnole de football embrasse une joueuse sur la bouche et déclenche la polémique

« Ignorons les idiots et les stupides. C’est un baiser entre deux amis célébrant quelque chose ». Ainsi s’exprimait le président de la Fédération espagnole de football Luis Rubiales après avoir embrassé sur la bouche la joueuse Jenni Hermoso, après la finale du Mondial féminin. Il a dû rapidement changer de discours suite aux vives critiques de ses compatriotes.





« Je dois m’excuser, il n’y a pas d’autre option, n’est-ce pas ? Apprenez de cela et comprenez que quand on est président d’une institution aussi importante que la fédération, il faut être plus prudent notamment lors des cérémonies » a-t-il déclaré dans un communiqué diffusé par son agence ce lundi midi.





« C’est inacceptable d’embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter »





La veille, le ministre espagnol de la Culture et des Sports avait taclé Rubiales lors d’une interview accordée à la presse australienne. Pour lui, un dirigeant doit être extrêmement prudent en public. « Nous envoyons un message à la société, et le message est l’égalité des droits, c’est le respect et donc éviter toute circonstance qui peut être interprétée…Ce n’est pas celui qui commande qui force un baiser. Je pense qu’il est inacceptable d’embrasser une joueuse sur les lèvres pour la féliciter » a déclaré Miquel Iceta.





La secrétaire générale du département des sports Anna Caula a quant à elle réclamé la démission de Rubiales. Pour elle, un président de fédération « doit être scrupuleux avec les manières ».





« Le président et moi avons une excellente relation »