Le PSG réagit après le terrible tirage en Ligue des Champions

Ce jeudi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu et le PSG a hérité d’un groupe très relevé. De quoi forcément se méfier pour la direction parisienne qui assume son statut de favori.

Ce jeudi 31 août, l’hymne de la Ligue des Champions retentissait du côté de Monaco. L’UEFA organisait au Grimaldi Forum de Monaco le tirage au sort de la C1 édition 2023/2024, la dernière dans ce format à 32 équipes avant le passage à 36 l’année prochaine. Cette année, avec l’élimination décevante de l’OM lors des barrages, il n’y avait que deux clubs français qualifiés, à savoir le PSG présent dans le chapeau 1 et Lens présent dans le chapeau 4. Et les Lensois ont finalement eu un tirage plus clément que le PSG.





Positionné dans le groupe F, Paris a finalement hérité de ce qu’on pourrait appeler le groupe de la mort. En effet, la formation de Luis Enrique est tombée sur le Borussia Dortmund, l’AC Milan et… Newcastle. Trois équipes de haut niveau qui devraient poser des soucis au PSG. Ajouter à cela des ambiances animées à San Siro, au Signul Iduna Park ou St James’ Park, et vous obtenez une poule de Ligue des Champions très relevée.





Le PSG assume son statut de favori





Présent à Monaco pour le tirage au sort en compagnie de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi s’est plutôt satisfait de ce tirage sur beIN Sports. «C’est difficile mais c’est pareil pour les autres. Oui c’est difficile, mais c’est ce qu’on veut, c’est ce qu’on aime, jouer les grands matchs. Il faut le prendre de manière positive. Ça va obliger les joueurs et le staff à être prêts, de travailler plus dur. Je sens qu’on est sur le bon chemin depuis 3 matchs. On veut progresser. C’est une motivation pour tout le monde mais il faut y aller étape par étape», assure-t-il.





Yohan Cabaye, ancien joueur du PSG (et aussi de Newcastle) et aujourd’hui coordinateur sportif du centre de formation, s’est lui aussi exprimé sur ce tirage assez particulier au micro de RMC Sport. « Égoïstement, je suis très content de retourner à Newcastle. J’ai vécu de très bons moments. Retrouver le stade, la ferveur, les supporters… Les revoir au premier plan, c’est un plaisir. Maintenant, sportivement, ce seront deux matches compliqués face à eux. C’est la Ligue des Champions. Mais je suis heureux», a-t-il lancé dans un premier temps avant de poursuivre.