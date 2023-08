Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Courtois

Le gardien espagnol de Chelsea Kepa Arrizabalaga serait sur le point de s'engager avec le Real Madrid, selon la presse espagnole.



Le gardien de but de 28 ans viendrait pallier l'absence de Thibaut Courtois, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche jeudi à l'entraînement. Il devrait être écarté des terrains plusieurs mois.



L'ancien gardien de l'Athletic Bilbao, recruté pour un montant record de 80 millions d'euros par Chelsea en 2018, était annoncé avec insistance au Bayern Munich depuis le début du mercato.



Selon plusieurs médias espagnols, le Real Madrid tenterait d'obtenir un prêt avec option d'achat auprès du club londonien.



Les Merengue auraient en parallèle abandonné la piste menant au gardien marocain du Séville FC Yassine Bounou, qui aurait dans tous les cas manqué plusieurs matchs en janvier et février, pendant la Coupe d'Afrique des Nations.



Les Sévillans demanderaient plus de 20 millions d'euros pour leur portier, alors que le Real a déjà dépensé gros sur Jude Bellingham (103 millions d'euros) et Arda Güler (20 millions).



Carlo Ancelotti avait affirmé vendredi en conférence de presse que le Real ne cherchait pas à recruter un nouveau gardien. C'est le jeune ukrainien Andriy Lunin qui devrait garder les buts madrilènes samedi, pour le premier match de Liga de la saison face à l'Athletic Bilbao.