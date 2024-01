Le Sénégal éliminé par la Côte d'Ivoire : les tops et flops

Grand favori après son carton plein en match de poule, le Sénégal vient d'être éliminé aux tirs au but par la Côte d'Ivoire, dernier des 4 pays repêchés comme meilleurs troisièmes. Malgré la défaite, plusieurs joueurs ont été bons, mais à côté, certaines choses n'ont pas fonctionné. Voici les Tops et les Flops.





Les Tops





Edouard Mendy : Dans une équipe qui a décidé de gérer au lieu de forcer pour faire le break, Édouard Mendy a longtemps retardé l'échéance. Il a multiplié les arrêts pour empêcher la Côte d'Ivoire de marquer, avant de flancher en concédant un penalty, abandonné sur ce coup par sa défense. Critiqué il y a quelques mois, Mendy montre par ce match qu'il est bien revenu à son meilleur niveau. Malheureusement, il n'a pas su arrêter un penalty lors des tirs au but.





Lamine Camara : Dans un milieu à deux, Camara a multiplié les courses et le pressing à côté de Pape Matar Sarr pour empêcher la Côte d'Ivoire de jouer. Grâce à son volume de jeu, il a été présent en attaque comme en défense. Il a certes perdu quelques ballons mais derrière, il a toujours fait les courses pour se reprendre et empêcher les Ivoiriens de jouer. Il a été remplacé par Idrissa Gana Gueye juste après le but égalisateur de Franck Kessié.





Les Flops





Le système à 3 défenseurs : Lors de la phase de poule, Aliou Cissé avait utilisé à merveille un système hybride avec 3 défenseurs, mais qui évolue avec l'un des centraux qui devient récupérateur au milieu. Mais ce soir, Aliou Cissé a décidé de changer ce système, certainement pour gérer l'ouverture du score matinale de Habib Diallo. Mais sans un 3e milieu, la récupération a été très difficile pour les deux milieux, qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour limiter la casse. Ce qui a également permis à la Côte d'Ivoire de gagner du terrain pour mettre la pression sur la défense sénégalaise, qui a plié en fin de match.