Le torchon brûle entre Boulaye Dia et la Salernitana

Absent lors du dernier match du Sénégal contre l’Algérie pour cause de blessure, Boulaye Dia n'a pas débuté la saison sous de bons auspices. L'attaquant international sénégalais, qui espérait rejoindre la Premier League et Wolverhampton lors du mercato, est finalement resté en Série A italienne. Cette situation semble frustrer l'attaquant champion d'Afrique, auteur de 16 buts avec la Salernitana la saison dernière. Une frustration compréhensible, selon le président du club, Danilo Iervolino, qui prévoit de discuter avec l'attaquant sénégalais, un élément important de son effectif. Cependant, il rappelle que le club a des règles à respecter.







L'ancien joueur du Stade de Reims, qui se trouvait toujours en France à la date du 16 septembre, selon les médias italiens, a déclenché la colère de ses dirigeants en étant absent, et ils envisagent même de le sanctionner s'il ne se présente pas à la Salernitana dans les prochaines heures. Le club n'est pas content de son attitude et envisage de lui infliger une nouvelle amende. De plus, selon les médias italiens, la Salernitana envisage de prendre des mesures officielles contre les agents de Boulaye Dia. Il est important de rappeler qu'une sanction lui avait déjà été notifiée la semaine dernière, sous la forme d'une amende d'environ trente mille euros (15 % de son salaire mensuel), pour non-respect du règlement intérieur.