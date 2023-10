Lens signe une victoire historique contre Arsenal, Manchester United au fond du trou

21 ans après sa dernière participation en Ligue des champions, Lens a signé une victoire historique contre Arsenal (2-1), mettant le stade Bollaert en ébullition totale. L’autre exploit de la soirée est venu de Galatasaray, qui a surpris Manchester United à Old Trafford grâce à un but tardif d’Icardi, qui venait pourtant de rater un penalty (2-3). Emmené par un excellent Noa Lang et avec Bakayako au coup d’envoi, le PSV a arraché un partage inespéré contre Séville (2-2). Le Real Madrid s’est lui imposé à Naples après une frappe stratosphérique de Valverde (2-3).