[Saison 2023-2024] Les 5 footballeurs sénégalais à suivre

Le coup d'envoi retentit à nouveau ! Les fervents adeptes du ballon rond peuvent se réjouir alors que les championnats européens reprennent du service. De la Ligue 1 à la Série A, de la Premier League à la Liga et à la Bundesliga, les cinq sommets du continent s'éveilleront entre le 11 et le 18 août. Chaque nouvelle saison charrie son lot d'espoirs, particulièrement sur le plan individuel. Dans cette optique, Seneweb vous propose le top 5 des joueurs sénégalais à suivre durant la saison 2023-2024.

Iliman Ndiaye (Olympique de Marseille)





Il a réalisé son rêve de gosse. Le 1er août 2023, Iliman Ndiaye s'est officiellement engagé avec l'Olympique de Marseille pour un montant de 17 millions d'euros sur 5 ans. Pablo Longoria, président du club phocéen, a dû batailler dur pour faire céder son ancien club de Sheffield United. Bien plus qu'une simple progression dans sa carrière de footballeur, ce transfert à l'OM est la concrétisation d'une ambition qu'il nourrissait depuis sa jeunesse. A 23 ans, il rejoint une équipe ambitieuse, déterminée à retrouver son prestige d'antan. Polyvalent, pouvant jouer aussi bien sur les ailes que derrière l'attaquant, Iliman Ndiaye possède toutes les qualités pour s'imposer sous les ordres de Marcelino. Rapide, technique et finisseur talentueux, il ne fait aucun doute qu'après avoir retrouvé sa confiance, Iliman Ndiaye pourrait enflammer le Vélodrome. En attaque, le "golden boy" arborant le numéro 29 pourrait compter sur ses compatriotes Ismaila Sarr et Pape Gueye.

Lamine Camara (FC Metz)





Arrivé en fin de la saison 2022-2023 du côté de la formation lorraine, Lamine Camara a réussi à se faire une place dans le onze type grenat. Le milieu de terrain relayeur a grandement contribué à la montée de son club en Ligue 1 lors de la dernière ligne droite. Meilleur jeune joueur du Championnat d'Afrique des Nations, et meilleur joueur de la CAN U20, Lamine Camara, 18 ans, est une figure bien connue des fans sénégalais, ayant remporté ces deux trophées continentaux. Il a de fortes chances d'accroître sa notoriété au-delà des frontières nationales grâce à sa présence en première division française. Désigné comme le successeur d'Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara pourrait utiliser cette saison comme tremplin en vue de faire partie des sélectionnés pour la Coupe d'Afrique des Nations en février 2024 Côte d'Ivoire.

Cher Ndour (Paris Saint-Germain)





De fait, il est beaucoup plus proche de l'Italie que du Sénégal. Cependant, son nom de famille, Ndour, laisse espérer sa probable inclusion chez les Lions. À 18 ans, le milieu central sort d'une brillante année au sein des jeunes du Benfica, avec en prime la victoire en Youth League par les Portugais. Il s'était illustré dans cette compétition en marquant 3 buts et en offrant une passe décisive. Avec son imposante stature, mesurant 1,90 mètre pour 83 kilogrammes, Cher Ndour possède une habileté balle au pied et peut évoluer dans des espaces réduits. Ayant rejoint le Paris Saint-Germain lors du mercato estival, le jeune joueur franchit un palier en rejoignant une équipe dirigée par Luis Enrique, avec un contrat courant jusqu'en 2028.

Dion Lopy (UD Almeria)





Son baptême du feu dans le monde professionnel a été un succès. Véritable pilier au cœur du jeu de Reims, Dion Lopy a disputé 31 matchs toutes compétitions confondues avec le Stade de Reims. "Malgré son jeune âge, je suis très satisfait de sa performance. Il a montré beaucoup de maturité technique dans son jeu. Nous l'avons préparé pendant trois semaines à l'entraînement, et je suis très satisfait", déclarait David Guion, ancien entraîneur du Stade de Reims, après la première titularisation du milieu sénégalais contre le FC Metz le 18 avril 2021. Ses excellentes prestations ont attiré l'attention du sélectionneur national, Aliou Cissé, qui l'avait convoqué pour les deux affrontements contre le Mozambique dans le cadre des qualifications pour la prochaine CAN 2025. Désormais, l'ancien joueur d'Oslo évoluera du côté d'Alméria en première division espagnole. S'engageant pour les 6 prochaines années avec le club espagnol, son transfert a permis au Stade de Reims de récupérer une enveloppe de 10 millions. Sa technique, son impact physique et sa vision du jeu devraient parfaitement répondre aux exigences de ce championnat.

Nicolas Jackson (Chelsea FC)





Les rumeurs d'une "malédiction" planant sur le maillot numéro 9, Nicolas Jackson n'a pas voulu prendre de risque en choisissant le numéro 15. Engagé pour les 8 prochaines années à Chelsea contre un montant de 37 millions d'euros, l'attaquant sénégalais est récompensé pour sa fin de saison remarquable avec Villarreal. Auteur de 13 buts et 5 passes décisives, le Sous-Marin Jaune peut le remercier pour sa contribution à leur 5e place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, Nicolas Jackson devra se battre pour se faire une place dans une équipe où les attaquants ne manquent pas. Cependant, sa polyvalence associée à ses compétences techniques, athlétiques et à son instinct du but pourraient lui permettre de tirer son épingle du jeu.