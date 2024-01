[En route vers la CAN] Les 7 joueurs qui marqueront cette édition

Parmi les centaines de joueurs présents en Côte d'Ivoire pour les besoins de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 13 janvier, plusieurs stars mondiales du football prendront part à cette compétition continentale. Seneweb a dressé une liste de 7 principales vedettes qui marqueront cette édition.





Victor Osimhen (Nigeria)





Ballon d'or Africain de l'année 2023, Victor Oshimen sera l'une des grandes attractions de cette 34e CAN. Il disputera seulement sa deuxième CAN après celle de 2019 puisqu'il avait déclaré forfait lors de la dernière à cause d'une fracture à la pommette. Le buteur napolitain auteur de 7 buts en 13 apparitions avec le club italien est le fer de lance des Supers Eagles du Nigeria. L'ex joueur de Lille, qui fréquente la sélection depuis 2017, a toujours répondu présent avec la bagatelle de 20 réalisations en 27 sélections. Il mènera une équipe du Nigeria éliminée par la Tunisie en huitièmes de finale lors de la CAN 2021.





Sadio Mané (Sénégal)

Le meilleur joueur de la dernière CAN 2021 sera très attendu en terre Ivoirienne. Brillant cette saison avec Al Nasr, le natif de Bambaly a marqué 12 buts toutes compétitions confondues avec le club Saoudien depuis le début de la saison. Véritable facteur x de la sélection sénégalaise ces dernières années, le meilleur buteur de l'histoire de la Tanière aura la lourde tâche de porter sur ses épaules, une équipe qui cherche à conserver son titre. Il affiche un bilan de 101 sélections pour 40 réalisations.





Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Véritable taulier du dispositif de Xabi Alonso dans une séduisante équipe du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba est la véritable figure de proue des étalons du Burkina Faso. Le défenseur des Étalons, déjà séduisant lors de la dernière CAN, sera très attendu pour cette édition. Très à l'aise balle au pied, il crée la supériorité numérique dès la première relance en déjouant le pressing adverse. Doté d'un bon jeu de tête, il fait partie des meilleurs défenseurs du monde pour sa régularité dans le duel au sol. Il totalise 38 sélections pour 1 but.





Mohamed Salah (Egypte)

Si Liverpool a retrouvé un semblant de dynamisme depuis l'éclatement du trio Salah-Mané-Firmino, l'Egyptien s'est considérablement adapté en l'absence de ses deux ex compères d'attaque qui ont brillé sur les pelouses européennes. Aujourd'hui, Salah symbolise un Liverpool retrouvé et une efficacité renouvelée puisque le Pharaon est actuellement meilleur buteur de Premier League après 20 journées à égalité avec Haaland (14). Raison pour laquelle son coach a prié indirectement pour un retour rapide de son attaquant peu importe le résultat des Pharaons. Revanchard après deux finales perdues (2017 et 2021), le natif de Basyoun qui totalise 96 matchs pour 55 buts et 31 passes décisives aura à cœur d'effacer ses précédentes désillusions.





Mohammed Kudus (Ghana)

Mohammed Kudus est actuelement l'un des joueurs en forme de la Premier League. Arrivé du côté des Hammers cet été en provenance de l'Ajax, le milieu offensif a disputé 16 rencontres pour 6 buts et une passe décisive. Le Ghanaeen qui avait manqué la CAN 2021 pour blessure va disputer sa première CAN. Lui qui s'était déjà illustré au mondial 2022 avec un doublé contre la Corée du Sud, affiche un bilan de 30 matches, 9 buts et 3 passes décisives en sélection. Il sera l'un des points forts de la formation ghanéenne.





Sehrou Guirassy (Guinée)

Si Stuttgart est sur le podium de la Bundesliga, ça porte sans aucun doute l'empreinte de Sehrou Guirassy. Le Guinéen, qui avait déjà établi un record en octobre dernier devenant le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga a planter 13 buts en 7 journées, est actuellement à 17 réalisations en 14 matchs de championnat allemand. Des prouesses qui font de l'ex joueur de Rennes le principal atout offensif du Sily national. Ancien joueur des équipes de jeunes de la France, il disputera sa première CAN cette saison. Il affiche un bilan de 12 capes pour 3 buts en sélections.





Yves Bissouma (Mali)

Yves Bissouma forme avec Pape Matar Sarr un milieu de terrain séduisant du côté de Tottenham. Le Malien a disputé 15 rencontres de Premier League avec les Spurs. Il est un élément incontournable du technicien grec Ange Postecoglou. En sélection, il dispute la CAN de 2017 et celle de 2021. Il avait manqué la CAN 2019 pour blessure à l'épaule. Habile balle au pied, l'ex Lillois totalise 29 sélections pour 3 buts. Sa technicité dans l'entrejeu et son volume feront un bien fou aux aigles du Mali.