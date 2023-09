Les chapeaux de la CAN-2023 dévoilés : Le Sénégal assuré d'éviter ces cadors au premier tour





La Confédération africaine de football (CAN) a réparti en quatre chapeaux les 24 nations qualifiées pour la Coupe d’Afrique des nations Côte d'Ivoire-2024.





Le Sénégal, tenant du titre, est logé dans le chapeau 1, en compagnie du pays hôte, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Egypte. Ce qui écarte une rencontre entre ces pays au premier tour.





A noter le chapeau 2 très relevé, avec des nations comme le Cameroun, le Ghana ou encore le Nigeria.





Pour rappel, les chapeaux ont été répartis sur la base du classement FIFA des nations, mais également en tenant compte des résultats des trois précédentes CAN (2017, 2019 et 2022) ainsi que des éliminatoires des CAN 2019, 2022 et 2023.