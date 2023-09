Les Citizens dominent la course pour le trophée Fifa "The Best"





La moitié des nommés pour le trophée "Fifa The Best" de meilleur joueur de l'année 2023, dont la liste a été dévoilée jeudi, est issue de Manchester City, récompensant le triplé historique coupe/championnat/Ligue des champions du club anglais.





Les habituels Lionel Messi et Kylian Mbappé figurent aussi parmi les prétendants aux côtés d'Erling Haaland, Kevin De Bruyne ou encore Bernardo Silva, grands artisans de la saison royale des Citizens.





Chez les femmes, les joueuses ayant marqué le Mondial-2023 de leur empreinte se retrouvent logiquement nommées, comme les championnes du monde espagnoles Aitana Bonmati et Salma Paralluelo, l'Anglaise Alex Greenwood ou encore la Française Kadidiatou Diani.





Concernant le trophée du meilleur entraîneur d'une équipe masculine, le tacticien espagnol de Manchester City Pep Guardiola sera notamment en concurrence avec l'Italien Simone Inzaghi, le coach de l'Inter, finaliste malheureux de la C1, mais aussi avec son compatriote Xavi, l'Australien Ange Postecoglou et l'Italien Luciano Spalletti, qui a permis au Napoli de décrocher son premier scudetto après 33 ans de disette.





La Fédération internationale remet également un trophée au meilleur entraîneur d'une formation féminine, au meilleur gardien et à la meilleure gardienne, ainsi qu'un prix du supporter et le prix Puskas du but de l'année.