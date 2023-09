[Amical Sénégal-Algérie] : Les compos probables qui augurent d'un match spectaculaire





Le Sénégal affronte l'Algérie ce mardi (19h00) en match amical au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.





Les deux derniers champions d'Afrique qui ont fini premiers de leurs poules respectives en éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, qui se dispute en Côte d'Ivoire, se retrouvent pour la première fois depuis leur dernière confrontation en finale de la CAN 2019 (victoire 1-0 de l'Algérie).









Après une victoire de prestige contre le Brésil en juin dernier (4-2) les Lions défient les fennecs dans une rencontre aux allures de test majeur en perspective de la CAN 2024.





Peu rassurante ces derniers mois, l'équipe de Belmadi tentera de dissiper les doutes face aux champions d'Afrique en titre après deux matchs nuls successifs (1-1) en juin dernier face à la Tunisie en amical et (0-0) contre la Tanzanie en éliminatoires.





Néanmoins, les compositions probables des deux équipes laissent croire que le spectacle sera au rendez-vous.





On note du côté senegalais la présence de Mané, Gueye Koulibaly et du côté algerien on note la présence de Mahrez, Mandi, Atal, Bounedjah ou encore Benrahma





La compo probable du Sénégal





Mendy; Sabaly, Diallo, Koulibaly, Jakobs; Gueye, Ciss, PM Sarr; Mané, Diallo, Ndiaye





La compo probable de l'Algérie