LES CONFESSIONS DE VICTORIA BECKHAM SUR LE PRÉTENDU ADULTÈRE DE DAVID AGITENT LA PRESSE ANGLAISE

Lors de la présentation du documentaire Netflix consacrée à la vie du couple Beckham, Victoria et David se sont exprimés pour la première fois sur l'épisode de la relation adultérine qu'aurait entretenue l’ancien joueur de Manchester United et son assistante en 2003.







La presse anglaise n’aurait manqué ça pour rien au monde. Pendant que Manchester United coulait face à Galatasaray (2-3) en Ligue des champions, l’ancienne légende des Red Devils David Beckham, sa femme Victoria, ses enfants et plusieurs invités de prestige étaient à Londres pour l’avant-première du documentaire Netflix consacré à la vie du "Spice Boy", l’un des premiers footballeurs à devenir un people.





Le quatrième et dernier épisode de la série a particulièrement retenu l’attention des tabloïds. Pour la première fois en vingt ans, le couple s’est exprimé sur les allégations formulée en 2003 dans la presse d'une prétendue relation adultérine entretenue par David avec son assistante, Rebecca Loos.





"C'était la période la plus difficile pour nous"

Transféré de Manchester United, son club de toujours, au Real Madrid en 2003, Beckham confie s’être senti très seul en Espagne, quand sa femme et ses deux premiers enfants étaient restés en Angleterre pour faciliter leur scolarité. Victoria Beckham, ancienne membre du groupe mondialement connu des Spice Girls, révèle avoir très mal vécu le passage de son mari au Real Madrid (2003-2007).









Elle considère cet épisode à "100%" comme le moment le plus éprouvant de son mariage, selon des propos rapportés par le Daily Mail. "C'était la période la plus difficile pour nous, explique-t-elle. Parce que c’était comme si le monde était contre nous. Voilà le problème, nous étions les uns contre les autres, si je suis tout à fait honnête. Jusqu'à Madrid, on avait parfois l'impression d'être contre tout le monde, mais nous étions ensemble, nous étions connectés, nous nous connaissions. Mais quand nous étions en Espagne, nous n'avions pas non plus l'impression que nous étions ensemble. Et c'est triste. Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point c'était dur. Et comment cela m'a affecté."

David Beckham a aussi accusé le coup dans cette relation à distance avec sa famille. "Quand j'ai déménagé pour la première fois en Espagne, c'était difficile parce que j'avais fait partie d'un club et d'une famille pendant toute ma carrière, de l'âge de 15 ans à 27 ans, souligne-t-il. J'ai été vendu du jour au lendemain, la minute suivante, je vis en ville, je ne parle pas la langue. Plus important encore, je n'avais pas de famille. Chaque fois que nous nous réveillions, nous sentions qu'il y avait autre chose... nous avions tous les deux l'impression à ce moment-là que nous n'étions pas en train de nous perdre mais de nous noyer."





"Honnêtement, je ne sais pas comment nous nous en sommes sortis, a-t-il ajouté. Victoria est tout pour moi, la voir blessée a été incroyablement difficile, mais nous sommes des combattantes et à cette époque, nous devions nous battre les unes pour les autres, nous devions nous battre pour notre famille."

"Ce que nous avions valait la peine de se battre, poursuit-il. Il y avait des jours où je me réveillais et je pensais: ‘Comment vais-je aller travailler? Comment vais-je me rendre à ce terrain d’entraînement? Comment vais-je faire semblant que tout va bien? Je me sentais physiquement malade chaque jour lorsque j'ouvrais les yeux: ‘Comment vais-je faire ça?’" Pour surmonter cette crise, Victoria Beckham a finalement déménagé en Espagne et cela ne lui a pas vraiment plus. Elle estime avoir vécu un "cauchemar", un "cirque absolue" face au traitement médiatique très intrusif de leur couple.