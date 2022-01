Les confidences bouleversantes de Christian Eriksen: “Je suis mort pendant cinq minutes”

Christian Eriksen, joueur de Football

Le 12 juin dernier à Copenhague, Christian Eriksen s’était effondré en plein match contre la Finlande, en ouverture d’un Euro 2020 reporté d’un an à cause de la pandémie. Une équipe médicale avait dû procéder à un massage cardiaque sur le terrain afin de le ranimer. Une onde de choc avait traversé le monde du football. Six mois plus tard, le Danois s’est confié pour la première fois à la chaîne de télévision DR1 au sujet de l’accident. “Je suis mort pendant cinq minutes”, a-t-il confié.





Lors d'une interview bouleversante, Christian Eriksen a tenté de décrire ce qu'il s’est passé le 12 juin dernier sur la pelouse de Copenhague. Il se souvient bien de ce qui s’est passé avant et après avoir été inconscient, mais pendant? Non, c’est un trou noir. “Je me sentais bien, donc je ne l’ai pas vu venir. Je me souviens avoir frappé la balle, avec mon tibia. J’ai senti comme une petite crampe dans mon mollet. Et soudain, j’étais parti. Quand je me suis réveillé, j’ai eu l’impression de venir de très loin. Tout était noir. Pas comme dans un rêve, je ne me souviens pas de ces minutes. Dans mes rêves, je me souviens souvent de morceaux. C’était si distant.”

Il a peut-être été inconscient pendant quelques minutes, mais il a quand même été réanimé sur le terrain. Et il a immédiatement été assez vif pour signaler une erreur aux médecins. “J’avais du mal à respirer. Au début, j’ai cru que je m’étais cassé le dos. Je peux bouger mes jambes? Oui, mes orteils. Au début, j’ai gardé les yeux fermés, et peu à peu, j’ai vu tout un groupe de personnes autour de moi. Tous les médecins, j’ai entendu leurs voix. Puis les mots m’ont traversé l’esprit: “Bougez”. Notre médecin a dit: “Il a 30 ans”, et je l’ai immédiatement corrigé: “Non, j’ai 29 ans, reste calme”. J’ai immédiatement repris conscience.”





Lorsque les médecins ont annoncé à Eriksen dans l’ambulance qu’il était effectivement “mort” pendant environ cinq minutes, le Danois avait déjà pris la décision d’arrêter de jouer au football. Mais avec du recul, l’ex-milieu de terrain de l’Inter Milan est revenu sur son choix. “Je suis amoureux de ce jeu. Je ressens également tout le soutien que je reçois, et cela me donne encore plus envie de jouer au football.”





Un soutien “extraordinaire”

Le Danois est également revenu sur le soutien énorme qu'il a reçu. “C’était fantastique que beaucoup de gens aient ressenti le désir de m’écrire ou de m’envoyer des fleurs, cela a eu un impact sur de nombreuses personnes et ils ont ressenti le besoin que ma famille et moi connaissions. Cela m’a fait très plaisir. A l’hôpital, nous n’arrêtions pas de me dire qu’ils avaient des fleurs pour moi, c’était bizarre parce que vous ne vous attendez pas à ce que les gens vous envoient des fleurs parce que je suis mort pendant cinq minutes. C’était quelque chose d’extraordinaire, mais c’était du genre de tout le monde. C’était une aide pour moi de recevoir tous ces bons vœux, les gens continuent de m’écrire.”





“J’ai personnellement remercié les personnes que j’ai rencontrées, les médecins, ma famille et tous les fans qui m’ont envoyé des milliers de lettres, d’e-mails et de fleurs, ou quiconque m’a rencontré dans la rue, à la fois en Italie et au Danemark. Je les remercie pour le soutien. J’ai eu quelque chose du monde entier qui m’a aidé”, confie l’ancien joueur de Tottenham.





Onde de choc

L’incident a provoqué une onde de choc dans le monde du football. Comment quelque chose comme ça peut arriver à un footballeur professionnel? Et pourtant, Eriksen lui-même n’a pas peur que cela puisse se reproduire. “Au début, je faisais attention à ce que mon cœur pouvait supporter. J’ai passé beaucoup d’examens, mais j’ai l’impression que tout va bien à nouveau. Ils ont pris soin de moi. Donc non, je n’ai pas peur que cela se reproduise. Même pas sur le terrain. Et dans le pire des cas, si cela se reproduit, cette petite chose (il montre son défibrillateur, ndlr) peut m’aider immédiatement. Cela a été un grand confort dès le début. Je ne veux pas que les gens pensent constamment que je pourrais m’effondrer soudainement. Ce n’est pas le plan. Ça ne devrait pas être ce à quoi les gens pensent quand ils me voient.”