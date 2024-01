Les conseils avisés du "coach" Macron aux Français

Le président français Emmanuel Macron est un passionné de sport. Il fait, « deux fois par semaine, quarante-cinq minutes d’entraînement, d’échauffement et de la boxe pour le gainage », révélait en novembre 2023 son épouse Brigitte Macron, dans les colonnes de "Paris Match".



De toute évidence, le locataire de l’Elysée a un faible pour le noble art. Dans une vidéo publiée ce lundi 8 janvier 2024, on le voit d’ailleurs dans un t-shirt de la Fédération française de boxe, avec ses gants de boxe noués sur l’épaule. En arrière-plan, l’œil inquisiteur peut également apercevoir un sac de frappe. C’est ce décor que le président français a choisi pour inviter ses compatriotes à pratiquer une activité physique quotidiennement.

Macron conseille aux Français de faire « 30 minutes de sport » chaque jour

. « Je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport, j’espère plus, si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour. C’est bon pour la santé, c’est bon pour plein de choses. C’est une manière aussi d’avoir les Jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour », peut-on l’entendre dire dans la vidéo.

Le président français fait allusion aux Jeux olympiques de Paris prévus pour démarrer en juillet 2024.

"Des Jeux verts qui respectent les Accords de Paris"