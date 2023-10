Les joueurs de Manchester United soutiennent Garnacho auteur d'un post polémique

Les joueurs de Manchester United ont apporté leur soutien à l'ailier argentin Alejandro Garnacho, qui pourrait être suspendu pour un post dans lequel il utilise des émojis de gorille, pouvant être perçus comme raciste, a affirmé vendredi l'entraîneur Erik Ten Hag.





Après la victoire face à Copenhague en Ligue des champions (1-0) mardi, le jeune joueur de 19 ans a publié sur X (anciennement Twitter), une photo des joueurs de Manchester United, avec le gardien camerounais Andre Onana, accompagné d'émojis de gorilles.





Pointé du doigt, Garnacho a rapidement supprimé son post et André Onana a défendu son coéquipier, qui, selon lui, essayait d'exprimer "la puissance et la force", ajoutant que "cette affaire ne devait pas aller plus loin".





"Nous ne sommes pas inquiets (concernant la suspension, NDLR) pour l'instant", a estimé Erik Ten Hag en conférence de presse vendredi. "Nous sommes en discussion avec la fédération."





"Mais ce que vous voyez, je peux vous le confirmer et je veux même le souligner, c'est que nous sommes ensemble, nous sommes United et nous l'avons vu avec la publication d'André Onana", a-t-il ajouté.





En 2020, l'ancien attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, avait déjà été suspendu pour trois matches par la Fédération anglaise de football (FA) pour avoir utilisé le terme espagnol "negrito" (petite personne noire) en dessous d'une publication Instagram.





L'année précédente, Bernardo Silva avait été exclu pour un match et condamné à une amende par la fédération pour une publication dans laquelle il comparait son coéquipier Benjamin Mendy à un personnage de dessin animé noir.