Les médias espagnols l'affirment: Kylian Mbappé a “déjà signé” au Real

Alors qu’il aurait fait savoir à la direction du PSG qu’il allait quitter le club, Kylian Mbappé a-t-il déjà réglé les détails de son prochain contrat? C’est fait “depuis deux semaines” selon plusieurs médias espagnols, qui affirment que le buteur parisien a déjà signé au Real Madrid.

???????? ¡¡Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid!!



?? Informa @Carpio_Marcahttps://t.co/9ncfGL1yeS — MARCA (@marca) February 19, 2024

La saga Mbappé enflamme l’Espagne. La semaine dernière, RMC Sport, qui citait une source proche du club, a révélé que Kylian Mbappé avait fait savoir au président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne prolongerait pas son contrat et qu’il quitterait donc le PSG à l’issue de la saison.



Depuis, les médias espagnols et, en particulier, les quotidiens madrilènes sont persuadés que c’est au Real que la superstar du football français va poursuivre sa carrière. Les détails du contrat de Mbappé à Madrid seraient même déjà réglés.



C’est en tout ce qu’affirment ce lundi plusieurs médias espagnols, dont Marca. “Il y a deux semaines, le Real et Kylian Mbappé avaient déjà conclu et signé un accord pour cinq ans. Dès le 1er juillet, l’attaquant français sera officiellement un joueur du Real et c’est comme ça que, dans 133 jours exactement, la plus importante saga de transfert de la dernière décennie prendra fin”, insiste le quotidien, ce lundi.