Les ultras de Séville s'opposent au retour de Sergio Ramos

Dix-huit années après son départ pour le Real Madrid, Sergio Ramos (37 ans) a effectué son retour au FC Séville. Un come-back salué par quasiment tous les fans de football suite au refus du défenseur central de signer en Arabie Saoudite. Mais pas par les ultras du club andalou, toujours aussi remontés.







"En tant que groupe ultra du Séville FC depuis près de 50 ans, nous souhaitons exprimer notre rejet de ceux qui ont proposé cette signature. Nous ne sommes pas motivés par la haine ou le ressentiment, mais par l'amour et la fierté pour notre club, son histoire et ses supporters. Nous pensons que cette signature profite davantage aux intérêts des managers qui ne comprennent pas ce qui fait la grandeur du Séville FC et qui ne veillent que sur leurs intérêts personnels et/ou économiques", peut-on dire dans un communiqué du groupe Biris.