Libération des joueurs africains lors de la CAN: Pablo Longoria tance les dirigeants de clubs français

La tenue de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) notamment aux mois de janvier et février a souvent été à l’origine de divergences entre certains joueurs africains et leurs clubs européens. Pour le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, cette compétition devrait inciter les dirigeants des formations françaises à une réflexion pour plus de respect à la plus prestigieuse compétition africaine.















“Il faut penser que la CAN n'est pas le problème. La CAN, on doit la respecter. C'est surtout à nous, dirigeants du football français, de trouver une solution avec les championnats“, a fait savoir Longoria sur Canal+Afrique.













Le président de l’Om d’ajouter : “Souhaiter qu’une équipe soit éliminée, c’est une chose qui me dérange. C’est vrai que tu es obligé de défendre tes intérêts, mais le respect de la compétition et des joueurs c’est quelque chose à avoir en considération. “