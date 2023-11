Liga : Le Barça boucle un contrat avec une académie au Sénégal !

Le Barça vient de boucler un nouveau partenariat au Sénégal pour les cinq prochaines années.





Le Barça se tourne vers l'Afrique ! Désireux d'étendre sa toile à travers la planète pour dénicher les meilleurs talents de demain, l'écurie catalane développe depuis des années un vaste réseau de partenariat avec des académies ici et là pour permettre aux recruteurs d'avoir des appuis solides sur le terrain. Et les Blaugrana viennent de boucler un dernier partenariat en Afrique !