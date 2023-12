Ligue 1 : 10ème journée : DSC/Guédiawaye et Jaraaf/Stade, duel à distance pour la première place

La 10ème journée de la Ligue 1 se déroule ce week-end. Leader avec 17 points, Dakar Sacré accueille Guédiawaye FC (6ème, 12 pts) pour un choc prometteur. En effet, les académiciens cherchent à renforcer leur position de leader, tandis que les banlieusards visent une deuxième victoire consécutive, espérant infliger à DSC sa première défaite de la saison. Deuxième au classement. Toujours en haut du classement, le Jaraaf (3ème, 15 pts) accueille le Stade de Mbour. Dans leur antre du stade Iba Mar Diop, le Jaraaf vise la victoire pour maintenir la pression sur Teungueth FC et Dakar. Cependant, les Vert et Blanc devront se méfier des Mbourois qui ont décroché leur première victoire de la saison face à la Sonacos. Après leur victoire contre le Casa Sports mercredi (3-1), AS Pikine( 4ème,15pts) cherche à enchaîner une deuxième victoire consécutive en accueillant Génération Foot (12ème, 8 pts), en difficulté ces dernières journées. Au stade Lat Dior, Diambars (9ème, 9 pts) reçoit la Linguère de Saint-Louis (7ème, 11 pts) dans un match crucial pour les deux équipes en quête de points pour oublier leurs revers lors de la 9ème journée. Au stade Iba Mar Diop, l'Us Ouakam (5ème, 12 pts) rend visite à son voisin l'Us Gorée (8ème, 10 pts) dans une rencontre entre frères Lebou qui s'annonce intéressante. Dans le bas du tableau, Sonacos, premier relégable, accueille Jamono Fatick (10ème, 9 pts). Les Diourbellois de la Sonacos(13ème,6pts), qui n'ont remporté qu'une seule victoire depuis le début de la saison, visent les trois points face à un adversaire qui reste sur deux défaites. A noter que le match Casa Sports/ Teungueth FC qui devait se jouer au stade régional de Kolda a été reporté.





Programme 10ème journée Ligue 1





Samedi 30 décembre 2023





Stade Lat Dior





16 h 30 : Diambars / Linguére





Stade Iba Mar Diop





16 h 30 : Jaraaf/ Stade de Mbour





Stade Alassane Djigo





16 h 30 : Dakar Sacré Cœur / Guediawaye FC





Dimanche 31 décembre





Stade Iba Mar Diop





16 h 30: US Gorée / US Ouakam





Stade Lat Dior





16 h 30: Sonacos/ Jamono Fatick





Stade Alassane Djigo





16 h 30: AS Pikine / Generation Foot