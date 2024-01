Ligue 1 - 11e journée décalée : Le Jaraaf nouveau leader

Le Dakar Sacré-Cœur, battu par Génération Foot (2-0) et Teungueth FC tenu en échec par l’AS Pikine (0-0), le Jaraaf, en déplacement chez le Jamono de Fatick pour la 11e journée décalée, avait une occasion en or de s’emparer de la première place de la Ligue 1. Les hommes de Malick Daf n’ont pas laissé passer l’opportunité, en s’imposant 2-0. C’est Falilou Fall qui a montré la voie du succès, en ouvrant le score sur penalty à la 8e mn. À la 22e, Mouhamed Niang a marqué le 2e but du Jaraaf.