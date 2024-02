Ligue 1 / 14ème journée : cette stat qui fait trembler le leader

Le championnat national de football professionnel entame sa phase retour ce week-end. L’affiche phare de la 14ème journée de la ligue 1 sénégalaise opposera ce samedi le Guédiawaye FC au Jaraaf de Dakar, au stade Amadou Barry.



Les Médinois abordent la rencontre avec leur statut de champions à mi-parcours disposant également de la meilleure attaque avec 16 buts marqués. Invaincue à l’aller conclu, lors de la 13ème journée, sur une victoire aux dépends de la Linguère (1-2), l’équipe coachée par Malick Daff totalise 23 points, après 5 victoires et 8 matchs nuls en 13 matchs.



La suite pourrait toutefois être plus compliquée, prédit Stades en se basant sur les statistiques des dernières confrontations entre les adversaires. Selon le journal sportif, celles-ci ne sont pas à l’avantage du détenteur de la Coupe du Sénégal dans la mesure où non seulement les Verts ne se sont plus imposés contre les banlieusards depuis 2018 mais aussi Guédiawaye, qui occupe la 6ème place au classement, avec 18 points, a signé la dernière victoire (2-0) dans leurs confrontations. C’était le 22 juillet 2022 à domicile.



Il reste que les oppositions entre les deux formations sont âprement disputées. La preuve, souligne la source, « le Jaraaf et Guédiawaye ont chacun remporté 4 victoires pour 7 matchs nuls, lors de leurs 15 dernières confrontations ».