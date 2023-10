Ligue 1 - 1ère journée: Jaraaf-Guédiawaye et Casa Sports-Linguère, premiers chocs de la saison

La saison de football 2023-2024 démarre ce samedi 28 octobre, plus de 80 jours après la fin de la saison 2022-2023. Les clubs professionnels de Ligue 1 et Ligue 2 reprennent les terrains ce week-end. Le vainqueur de la Coupe de la Ligue, Teungueth FC, lance la saison en accueillant le promu Jamono de Fatick. Champion du Sénégal en titre, Génération Foot sera en déplacement sur la petite côte pour y rencontrer le Stade de Mbour.





Cependant, l'attraction de la première journée sera certainement les matches Jaraaf vs. Guédiawaye et Casa Sport vs. Linguère. Le club de la Médina, très actif durant le mercato, voudra entamer la saison par une victoire contre un adversaire qu'il avait battu en demi-finale de la Coupe du Sénégal la saison passée. Le choc entre Casa Sport et Linguère sera un remake de la première finale du championnat professionnel au Sénégal en 2009.





Au stade Alassane Djigo, l'US Ouakam fête son retour dans l'élite après 5 ans en Ligue 2 et sera l'hôte de l'AS Pikine.





Au stade Iba Mar, l'US Gorée accueille Diambars. En raison de la réfection du stade Ely Manel Fall, le match entre Sonacos et Dakar Sacré Cœur est programmé pour lundi au stade Maniang Soumaré de Thiès.





Programme de la 1ère journée de la Ligue 1.





Samedi 28 octobre 2023





• Stade Ngalandou Diouf 16h30 : Teungueth FC /Jamono Fatick





• Stade Iba Mar Diop 16h30 : Jaraaf /Guédiawaye





• Stade Caroline Faye 16h30 : Stade de Mbour / Génération Foot





Dimanche 29 octobre





• Stade Iba Mar Diop 16h30 : US Gorée /Diambars





• Stade Alassane Djigo 16h30 : AS Pikine / US Ouakam





• Stade Municipal de Kolda 16h30 : Casa Sport / Linguère





Lundi 30 octobre





• Stade Maniang Soumaré 16h30 : Sonacos / Dakar Sacré Cœur.