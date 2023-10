Ligue 1 (1re journée) : Teungueth FC et AS Pikine démarrent par une victoire

La saison 2023-2024 de Ligue 1 est lancée. Débutée samedi, la 1re journée s'est poursuivie ce dimanche. Vainqueur, il y a une semaine du Trophée des champions, Teungueth FC est le premier leader de la saison, après sa victoire à domicile face au promu Jamono de Fatick (2-1).



Au stade Alassane Djigo, l'autre promu, Ouakam, s'est incliné devant l'AS Pikine (1-0). À Kolda, le choc entre le Casa Sports et la Linguère a tenu toutes ses promesses avec un match nul (2-2).



Champion en titre, Génération Foot a ramené un point de son déplacement dans la Petite Côte contre le Stade de Mbour (0-0).



Le match Jaraaf-Guédiawaye FC a également été sanctionné d'un match nul (1-1), tout comme la rencontre entre Gorée et Diambars (1-1).



Pour cette 1re journée, qui se terminera lundi avec le match Sonacos-Dakar Sacré-Cœur, Teungueth FC et AS Pikine ont pour l’instant remporté leur match. Pour l'anecdote, c'est Mbaye Jacques Ndiaye de Teungueth FC qui a marqué le premier but de la saison à la 6e mn, lors du match Teungueth FC-Jamono Fatick, joué au stade Ngalandou Diouf.



Meilleur buteur de l'exercice précédent avec 12 buts, Abdoulaye Kassama, qui joue maintenant sous les couleurs de Guédiawaye FC, a ouvert son compteur en marquant le premier but du match contre le Jaraaf (1-1).



Résultats de la 1re journée de la Ligue 1



Jaraaf / Guédiawaye FC 1-1



Teungueth FC / Jamono Fatick 2-1



Casa Sports / Linguère 2-2



Stade de Mbour / Génération Foot 0-0



As Pikine / Us Ouakam 1-0



Us Gorée / Diambars FC1-1