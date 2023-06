Ligue 1 / 22ème journée : Génération Foot / Guédiawaye, un choc pour la première place

Après deux semaines d'arrêt en raison des tensions politiques, le championnat professionnel reprend ce week-end avec la 22ème journée. Elle sera marquée par le choc entre le leader Génération Foot (1er, 41 pts) et Guédiawaye FC (3ème, 35 pts). Les Grenats, qui possèdent trois points d'avance sur Diambars, chercheront à consolider leur position de leader.



Diambars, deuxième avec 38 pts, accueille l'AS Douane dans un match qui s'annonce intéressant. En effet, les académiciens voudront remporter les trois points afin de mettre la pression sur Génération Foot, tandis que Douane cherchera à gagner ce match pour s'éloigner de la zone de relégation.



Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine (10ème, 27 pts) reçoit le Jaraaf (5ème, 29 pts). Les Pikinois, qui viennent de subir une défaite contre Teungueth FC, auront fort à faire face à une équipe du Jaraaf qui reste sur deux victoires consécutives.



Toujours dans le haut du tableau, le Casa Sport (4ème, 33 pts) accueille Teungueth FC (6ème, 29 pts). Avec huit points de retard sur le leader Génération Foot, le Casa Sport champion en titre cherchera à remporter ce match pour rester dans la course au titre.



Dans le bas du tableau, le stade Mawade Wade accueille un match crucial pour le maintien. La Linguère (13ème, 17 pts) reçoit le Stade de Mbour (11ème, 22 pts). Les Saint-Louisens, qui se trouvent dans une situation difficile, n'ont d'autre choix que de remporter les trois points sous peine de compromettre leurs chances de maintien.



Avec 9 points de retard sur le premier non relégable, le CNEPS (14ème, 10 pts) Excellence est presque condamné. Les Thiessois, qui iront défier l'US Gorée (8ème, 27 pts), tenteront de maintenir l'espoir.



En neuvième position avec 27 points, Dakar Sacré Cœur reçoit SONACOS de Diourbel (7ème, 28 pts). Les deux équipes, qui cherchent à assurer leur maintien, espèrent obtenir un résultat positif de cette rencontre.



Programme 22ème journée



Dimanche 18 juin 2023



Stade Fodé Wade



17 h 00 : Diambars AS Douane



Stade Alassane Djigo



17 h 00 : AS Pikine / Jaraaf



Stade Mawade Wade



17 h 00 : Linguère / Stade de Mbour



Stade Iba Mar Diop



17 h 00: US Gorée / CNEPS Excellence



Stade Aline Sitoé Diatta



17 h 00: Casa Sports / Teungueth FC



Stade Djibril Wade



17 h 00: Generation / Guediawaye



Lundi 19 juin



Stade Alassane Djigo



17 h 00: Dakar Sacré Cœur / SONACOS