Ligue 1 - 23e journée : Génération Foot pour enchaîner une 8e victoire, duel à distance entre la Linguère et la Douane pour le maintien

La 23e journée de Ligue 1 se joue ce week-end. Leader avec trois points d'avance sur Diambars, Génération Foot (44 pts) accueille l'US Gorée (8e, 28 pts). Les Grenats, qui restent sur 7 victoires d'affilée, chercheront à maintenir leur première place en continuant sur cette dynamique. Deuxième avec 41 pts, Diambars se rend à Thiès pour affronter le CNEPS (14e, 11 pts). Les Académiciens de Saly, qui ont perdu des joueurs clés partis signer en Europe, tenteront d'enchaîner une deuxième victoire pour mettre la pression sur Génération Foot.







Battu lors de la journée précédente par Génération Foot, Guédiawaye FC (4e, 35 pts) tentera de se racheter en accueillant Teungueth FC (7e, 29 pts) qui a perdu tout espoir de titre. Le Stade de Mbour (11e, 23 pts), qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue et les quarts de finale de la Coupe du Sénégal, n'a pas encore assuré son maintien. Les Mbourois affrontent l'AS Pikine.





Dans le bas du classement, la Linguère effectue un périlleux déplacement à Diourbel pour rencontrer la Sonacos (6e, 29 pts). Les Saint-Louisiens (13e, 18 pts) premiers relégables, ne peuvent plus se permettre d'erreur, s'ils veulent rester dans l'élite. L'AS Douanes (12e, 19 pts), premier club non relégable, joue contre Dakar Sacré-Cœur. Les Gabelous, dans leur duel à distance avec la Linguère, ne peuvent pas se permettre d'erreur non plus. Le match Jaraaf-Casa Sports, prévu dimanche au stade Iba Mar Diop, a été reporté pour des raisons de sécurité.





Ligue 1 : Programme 23e journée





Samedi 24 juin





Stade Ely Manel Fall





17 h 00: SONACOS/ Linguére





Stade Parcelles Assainies





17 h 00: AS Douane/ Dakar Sacré Cœur





Dimanche 25 juin





Stade Djibril Diagne





17 h 00: Generation Foot / US Gorée





Stade Maniang Soumaré





17 h 00: CNEPS Excellence / Diambars





Stade Ibrahima Boye





17 h 00: Guediawaye FC/ Teungueth FC





Stade Caroline Faye





17 h 00: Stade de Mbour / AS Pikine





Jaraaf/ Casa Sports ( reporté )