Ligue 1/ 26ème journée : Stade de Mbour, Linguère, AS Douane et AS Pikine, une lutte à quatre pour le maintien

La 26ème et dernière journée de la Ligue 1 se joue ce week-end. Si, dans le haut du classement, Génération Foot est sacrée champion depuis la 24ème journée et que le Casa Sports est qualifié pour la Coupe de la Caf, dans le bas du classement, quatre équipes se livrent une bataille à distance pour le maintien.





Première relégable, la Linguère (13ème, 27 pts) accueille Génération Foot au stade Mawade Wade. Dans cette rencontre très importante, la Linguère doit impérativement gagner, tout en espérant que ses concurrents ne fassent pas de même. En effet, les autres équipes, à savoir As Douane, As Pikine et Stade de Mbour, comptent le même nombre de points(28) et sont dans une situation difficile. Elles doivent gagner sous peine de descendre en Ligue 2. En jouant à domicile, l'AS Pikine semble être dans la meilleure position. Les banlieusards accueillent CNEPS, déjà relégué, et sont favoris pour prendre les trois points face aux Thiéssois.





En déplacement à Ziguinchor, l'As Douane a peut-être le match le plus difficile dans ce duel à distance. Les gabelous, qui sont obligés de gagner au stade Aline Sitoé Diatta pour sauver leur place en Ligue 1. Ils n'auront pas la partie facile face à une équipe de Casa Sports qui voudra terminer avec une victoire à domicile.





Dans la même situation que l'AS Douane, le Stade de Mbour effectue également un déplacement périlleux à Dakar pour rencontrer le Jaraaf. Les deux équipes qui vont se rencontrer en finale de la Coupe du Sénégal, ce match s'annonce donc très difficile pour les deux formations.





Le programme de la 26ème journée de la Ligue 1 :





Dimanche 30 juillet 2023





Stade Mawade Wade





17 h 00: Linguère / Génération Foot









Stade Fodé Wade





17 h 00: Diambars / Guédiawaye FC





Stade Ngalandou Diouf





17 h 00: Teungueth FC / Sonacos





Stade Iba Diop





17 h 00: Jaraaf / Stade de Mbour





Stade Aline Sitoé Diatta





17 h 00: Casa Sports / As Douane





Stade Municipal de Mbao





17 h 00: As Pikine / CNEPS





Stade Parcelles Assainies